ADO-verdediger Kanon zegt na rode kaart 'acteur' Vlaar op te wachten

"Ron Vlaar je bent een acteur. Ik wacht je op bij de terugwedstrijd", twitterde Kanon kort na die wedstrijd. Het bericht werd snel weer verwijderd.

De Ivoriaanse verdediger verliet het veld in Alkmaar in tranen. Uit de door hem veroorzaakte strafschop kwam AZ in de 27e minuut op 1-0. Na rust liep de thuisploeg uit naar een 2-0 zege.

Door de nederlaag in Alkmaar is ADO na twee duels nog puntloos. Ook FC Twente en Roda JC verloren hun eerste twee wedstrijden in de Eredivisie.

Moeilijke avond

"Ik heb in mijn beste Frans gezegd dat hij dat tweetje er snel af moest halen", vertelde ADO-trainer Alfons Groenendijk tegen FOX Sports. "Het is helemaal niet belangrijk meer."

"Kanon heeft mij al tien keer verteld dat hij zelf ook werd vastgehouden. Maar de bal gaat op de stip en we staan met tien man. Dan wordt het een moeilijke avond", besefte de coach. "Voor dat moment was er niet zoveel aan de hand en kregen wij de betere kansen."

Kanon tekende eerder deze week nog een vijfjarig contract bij ADO. Hij was transfervrij nadat zijn vorige contract afliep. De Ivoriaans international slaagde er niet in een nieuwe club te vinden en tekende alsnog bij ADO. Groenendijk zette de 24-jarige verdediger meteen in de basis tegen AZ.

Makkelie

Scheidsrechter Makkelie bleef na het zien van de beelden achter zijn beslissing staan. "In de rust zag ik het fragment terug en dan krijg je de bevestiging. Je ziet dat Kanon vasthoudt. Voor mij is het echt heel duidelijk, ik snap de discussie niet."

Vlaar ontkende niet dat hij zich makkelijk liet vallen. "Ik voelde een arm, dat geeft niet want dat hoort erbij. Ik blijf lopen en hij blijft vasthouden, dat moet hij niet doen. Uiteindelijk ga ik liggen en krijg ik een strafschop."

"Hij geeft de aanleiding, ik ben hier niet schuldig", benadrukte de 32-jarige verdediger van AZ. "Ik kon niks anders doen, mijn doorgang werd belemmerd."

Volgende week zaterdag speelt de club thuis tegen sc Heerenveen. AZ speelt dan uit tegen Vitesse.

