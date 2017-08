Heerenveen op valreep naast Heracles, AZ verslaat tiental ADO

Bij Heerenveen-Heracles leek Robin Pröpper de matchwinner te worden. De Heracles-verdediger scoorde op slag van rust. In de laatste seconden van de drie minuten extra tijd maakte Nemanja Mihajlovic echter nog gelijk.

De gelijkmaker was voor Heerenveen een beloning nadat het de tweede helft vol op jacht ging naar een doelpunt. Dat leek niet te lukken voor de ploeg van trainer Jurgen Streppel, maar invaller Mihajlovic zorgde voor opluchting in het Abe Lenstra Stadion. De assist kwam op naam van doelman Wouter van der Steen.

Heracles, dat Ajax vorige week met 2-1 versloeg, is nog wel zonder nederlaag en heeft nu vier punten uit twee wedstrijden. Heerenveen speelde in de eerste speelronde met 3-3 gelijk bij FC Groningen en wacht dus nog op de eerste zege.

De Friezen gaan volgende week op bezoek bij ADO Den Haag. Heracles speelt dan thuis tegen Excelsior.

AZ-ADO

Bij AZ-ADO (2-0) kwamen de doelpunten op naam van Wout Weghorst (strafschop) en Guus Til. Voorafgaand aan de treffer van Weghorst in de 29e minuut kreeg ADO-verdediger Wilfried Kanon zijn tweede gele kaart en dus rood.

De beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie om een penalty en rood te geven was discutabel, want Ron Vlaar leek in zijn duel met Kanon gemakkelijk naar het gras te gaan. De Ivoriaan verliet in tranen het veld.

AZ herstelde zich met de overwinning van de nederlaag in de eerste speelronde van de Eredivisie. Vorige week boden de Alkmaarders PSV prima partij, maar in het Philips Stadion werd toen met 3-2 verloren. Het ADO van coach Alfons Groenendijk is nog puntloos en scoorde ook nog niet. Een week geleden was FC Utrecht al te sterk (0-3).

Volgende week zaterdag wacht AZ een uitwedstrijd tegen koploper Vitesse, dat nog zonder puntenverlies is. ADO neemt het op diezelfde avond dus thuis op tegen Heerenveen.

