Tevreden De Boer weet zeker dat Crystal Palace snel punten gaat pakken

"Mijn ploeg heeft als een team gespeeld en zich aan het plan gehouden. Als de spelers deze intensiteit en discipline blijven tonen, komen de punten vanzelf", aldus De Boer op de site van Crystal Palace na de met 1-0 verloren wedstrijd tegen Liverpool.

Palace hield op Anfield Road lang stand, maar in de 72e minuut brak Sadio Mané alsnog de ban voor Liverpool. Christian Benteke was eerder dicht bij een treffer namens de bezoekers, maar de Belg schoot van dichtbij hoog over.

"We speelden wat mij betreft 95 minuten geconcentreerd, maar het draait uiteindelijk wel om het benutten van kansen", beseft De Boer. "Liverpool had het heel lastig met ons en dat is een mooi compliment. We staan helaas wel met lege handen, terwijl we meer verdienden."

Paniekaankopen

De Boer hoopt in de jacht op resultaten dat Crystal Palace deze week nog iets kan doen op de transfermarkt. De club versterkte zich deze zomer alleen nog maar met Jairo Riedewald, Ruben Loftus-Cheek (huur) en Timothy Fosu-Mensah (huur) en gaf zodoende slechts negen miljoen euro uit.

"We blijven om ons heen kijken. Als er ergens een speler is die onze selectie kan versterken, dan zullen we niet aarzelen. Het moet wel de juiste speler zijn. We gaan geen paniekaankopen doen", aldus De Boer.

Crystal Palace, dat in de eerste speelronde een pijnlijke nederlaag leed tegen Huddersfield (0-3), vervolgt de competitie volgende week met een thuiswedstrijd tegen Swansea City.

