Sneijder wint bij Nice-debuut, Dost weer op schot voor Sporting

Sneijder, die zich twee weken geleden voor een seizoen aan Nice verbond, was geposteerd als linksbuiten. De recordinternational van Oranje werd na 85 minuten uit het veld gehaald voor Bassem Srarfi.

In eerste instantie was Sneijder nog niet volledig fit en ontbrak daardoor woensdag nog in de selectie voor het duel in de voorrondes van de Champions League met Napoli, dat met 2-0 werd verloren.

Mario Balotelli was net als Sneijder weer fit, maar begon op de bank. De Italiaanse spits kwam na 65 minuten het veld in. Op dat moment stond Nice al met 2-0 voor dankzij doelpunten van Alassane Plea en Remi Walter vlak na rust.

Het is de eerste overwinning dit seizoen voor Nice in de Franse Ligue 1. De eerste twee competitieduels gingen verloren.

Tete

Tete, die deze zomer Ajax voor Lyon verruilde, tekende in het thuisduel met Bordeaux (3-3) in de 23e minuut voor de 2-0. Hij scoorde van dichtbij na een hoekschop van landgenoot Memphis Depay.

Lyon was op 1-0 gekomen door Nabil Fekir, die van grote afstand trefzeker was. Ruim tien minuten na de treffer van de 21-jarige Tete moest Lyon met tien man verder na de tweede gele kaart voor Sergi Darder.

Na een tegentreffer van Malcolm zorgde voormalig Ajacied Bertrand Traoré voor 3-1 en daarmee leek de winst binnen, maar Lukas Lerager en nogmaals Malcolm staken daar een stokje voor.

Tete, die net als Sneijder en Memphis tot de voorselectie van Oranje behoort voor de komende WK-kwalificatieduels met Frankrijk en Bulgarije, speelde de hele wedstrijd. Memphis werd na ruim een uur naar de kant gehaald.

Dost

In de Portugese Liga NOS beweest Dost andermaal zijn waarde voor Sporting. De 28-jarige spits had met twee doelpunten een groot aandeel in de 0-5 uitwinst op Vitoria Guimaraes.

Dost sloeg snel achter elkaar toe, want hij scoorde in de 21e en 23e minuut. Ploeggenoot Bruno Fernandes had de score al geopend en zorgde na een uur ook voor de vierde treffer. Adrien Silva verzorgde het slotakkoord. Sporting is na drie duels nog zonder puntenverlies en kreeg ook nog geen tegendoelpunten.

Dost staat op een aantal van drie competitiedoelpunten en lijkt daarmee de lijn van vorig seizoen door te trekken, toen hij uitkwam op een totaal van liefst 34.

Promes

Quincy Promes leed met Spartak Moskou in de Russische competitie een spectaculaire nederlaag tegen Lokomotiv Moskou. De Nederlander gaf twee assists en maakte een doelpunt, maar dat was niet genoeg voor zijn ploeg: 3-4.

Spartak kwam nog op een 2-0 voorsprong, mede dankzij de assists van Promes. In de tweede helft bouwde Lokomotiv de achterstand echter om in een 2-4 voorsprong.

Promes tekende in blessuretijd nog wel voor de aansluitingstreffer, maar hij kon zijn ploeg niet behoeden voor een nederlaag. Spartak staat na zeven wedstrijden op de tiende plek in de competitie.

De 21-voudig Oranje-international werd net als Sneijder, Tete, Memphis en Dost door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal.