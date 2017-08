Bayern-coach Ancelotti begrijpt onvrede bij boze Robben niet

De Nederlandse international zou volgens Duitse media ontevreden de Allianz Arena hebben verlaten. Ook weigerde de 33-jarige buitenspeler te praten met de media.

"Ik begrijp niet waarom hij niet blij was", zei Ancelotti na afloop van de wedstrijd bij de persconferentie.

Robben liep in aanloop op het nieuwe seizoen een kuitblessure op tijdens een potje tennis. Hij miste daardoor een groot deel van de voorbereiding.

"We hebben samen besloten dat hij het duel niet zou beginnen. Hij komt net terug van een blessure en speelde twintig minuten in het bekertoernooi. Vandaag mocht hij een half uur meedoen. Dat was de afspraak. Ik zou dus echt niet weten waarom hij boos is."

Nieuwe aanwinsten

Bayern won vooral dankzij enkele nieuwe aanwinsten met 3-1 van Leverkusen. De regerend landskampioen legde de basis voor de winst in de openingsfase, met vroege doelpunten van de nieuwelingen Niklas Süle en Corentin Tolisso.

Robert Lewandowski tekende kort na rust uit een strafschop voor de 3-0. De scheidsrechter had die penalty toegekend op advies van de videoarbiter, nieuw in de Bundesliga. Leverkusen deed via Admir Mehmedi iets terug.

