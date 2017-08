Babel scoort voor Besiktas, simpele zege invaller Robben met Bayern

Het was voor beide ploegen het eerste puntenverlies van het seizoen. Zowel Besiktas als Kasimpasa was het seizoen vorige week begonnen met een zege.

Babel opende in het uitduel al na zeven minuten de score. De aanvaller is door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie van Oranje. Babel (30) speelde op 15 november 2011 in een oefenwedstrijd tegen Duitsland zijn meest recente duel voor Oranje.

Door een doelpunt van Markus Neumayr kwam Kasimpasa halverwege de eerste helft op 1-1, maar door een eigen treffer van Syam Ben Youssouf kwam Besiktas wederom op voorsprong. Een kwartier voor tijd bepaalde de Egyptenaar Trezeguet de eindstand op 2-2.

Behalve Babel kwam ook Jeremain Lens in actie bij Besiktas. De aanvaller, onlangs overgenomen van Sunderland, viel een kwartier voor tijd in.

Bundesliga

Bayern won vooral dankzij enkele nieuwe aanwinsten met 3-1 van Bayer Leverkusen. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti legde de basis voor de winst in de openingsfase, met vroege doelpunten van de nieuwelingen Niklas Süle en Corentin Tolisso.

Robert Lewandowski tekende kort na rust uit een strafschop voor de 3-0. De scheidsrechter had die penalty toegekend op advies van de videoarbiter, nieuw in de Bundesliga.

Kort na de entree van Robben, die als invaller in het laatste halfuur meedeed en een fitte en gedreven indruk maakte, deed Leverkusen iets terug via Admir Mehmedi. De start van de tweede helft werd met zo'n twintig minuten uitgesteld vanwege het noodweer dat over München trok.

Ligue 1

Met dank aan Radamel Falcao heeft AS Monaco ook de derde competitiewedstrijd van dit seizoen in winst omgezet. De Colombiaanse aanvoerder maakte vrijdag in de slotfase van het uitduel met FC Metz het enige doelpunt: 0-1.

Falcao had Monaco vorige week al met een hattrick langs Dijon geleid (1-4). In de gewonnen openingswedstrijd van de Ligue 1 tegen Toulouse (3-2) was de 31-jarige spits eveneens trefzeker voor de regerend kampioen.

Terence Kongolo bleef tegen Metz op de bank. De verdediger, deze zomer overgekomen van Feyenoord, wacht nog op zijn debuut in de Ligue 1. Kylian Mbappé, begeerd door tal van topclubs, ontbrak in de selectie van Monaco.

