Vitesse wint bij Roda JC ook tweede duel in Eredivisie

De gasten kwamen vlak voor rust op voorsprong. Tim Matavz profiteerde van een blunder achterin en krulde de bal in de verre kruising. Na een uur spelen kwam Roda JC op gelijke hoogte. Simon Gustafson schoot een strafschop op de paal maar via doelman Remko Pasveer ging de bal er alsnog in.

Thomas Bruns hielp Vitesse een kleine tien minuten later uit een vrije trap aan een nieuwe voorsprong, waarna Guram Kashia uit een kopbal voor 1-3 zorgde.

Beide ploegen waren met dezelfde elf spelers begonnen als vorige week tijdens de openingsronde van de Eredivisie. Die verliep met name voor Vitesse prima, aangezien de ploeg dankzij een 4-1 zege op het gepromoveerde NAC Breda op doelsaldo koploper is.

De Arnhemmers begonnen ook beter. Via Kashia kreeg de Vitesse de eerste goede kans, maar de kopbal van de Georgische captain werd door Hidde Jurjus uitstekend naast getikt. Dat deed diens collega Pasveer enkele minuten later aan de overkant eveneens na een schot van de jonge Roda-spits Jorn Vancamp.

Terugspeelbal

Bij de tweede grote kans voor Vitesse was het wel raak. Matavz onderschepte een te korte terugspeelbal van Roda-verdediger Frederic Ananou en passeerde Jurjus met een fraaie krul in de verre hoek.

Roda kwam na rust sterk uit de kleedkamer en dat leidde na een uur tot de gelijkmaker. De bal ging op de stip na een overtreding van Milot Rashica op Mikhail Rosheuvel. Gustafson, vorige week al twee keer trefzeker, schoot de strafschop via de paal en de rug van Pasveer binnen.

Lang kon de thuisploeg niet genieten van die gelijke stand. Uit een vrije trap schoot nieuweling Bruns de Arnhemmers zeven minuten later wederom op voorsprong. Via Kashia, die uit een kopbal raak kopte, werd de eindstand in het laatste kwartier op 1-3 bepaald.

