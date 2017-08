Sneijder kan zaterdag debuut maken voor OGC Nice

De recordinternational van Oranje verbond zich twee weken geleden voor een seizoen aan de Franse ploeg. De 33-jarige Sneijder zat na zijn vertrek bij Galatasaray zonder club.

De middenvelder was echter nog niet volledig fit en ontbrak woensdag nog in de selectie voor het duel in de voorrondes van de Champions League met Napoli, dat met 2-0 werd verloren.

Favre heeft Sneijder nu wel geselecteerd voor de competitiewedstrijd voor eigen publiek. Bij de achttien spelers zit ook Mario Balotelli, die weer helemaal fit is.

De selectie is ook prettig voor bondscoach Dick Advocaat, die hoopt dat de middenvelder eind deze maand fit genoeg is om mee te spelen in de belangrijke WK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk.

