Ajax en Tottenham Hotspur ronden miljoenentransfer Sanchez af

Met de transfer is een bedrag van 40 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag kan door bonussen oplopen naar 42 miljoen euro. Hij is daarmee de duurste speler ooit uit de Eredivisie.

Sanchez moet bij de Engelsen nog wel medisch worden gekeurd. Ook is hij nog in afwachting van een werkvergunning. Als dat allemaal in orde is, tekent hij een contract tot medio 2023.

De transfer van Sanchez, die pas één seizoen voor Ajax speelde, hing al enige tijd in de lucht. De centrumverdediger ontbrak donderdag in het verloren Europa League-duel met Rosenborg (0-1). Ook de eveneens verloren competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (2-1) van zaterdag liet hij wegens motivatieproblemen schieten.

Ajax nam Sanchez vorig seizoen voor zo'n 5 miljoen euro over van Atletico Nacional. In Amsterdam groeide hij razendsnel uit tot basisspeler. Met Ajax bereikte hij de finale van de Europa League, die met 2-0 werd verloren van Manchester United.

Gesloten

Clubs hoeven zich niet meer in Amsterdam te melden, waarschuwt directeur spelersbeleid Marc Overmars van Ajax. "Wij hebben gezamenlijk besloten dat voor ons de transferperiode, wat betreft uitgaande transfers, nu gesloten is. Wij laten niemand meer gaan", zegt hij op de website van Ajax.

Volgens Overmars leek het er lang op dat beide clubs er niet uit zouden komen. "De afgelopen week zijn veel gesprekken gevoerd met de zaakwaarnemers van Davinson en met Spurs. Eigenlijk wilden wij hem helemaal niet laten gaan, dat speelde ook mee."

Sanchez had nog een contract tot medio 2021 in Amsterdam. Hij kwam tot 46 duels in de hoofdmacht, waarin de Colombiaan zes keer tot scoren kwam.

Vervanger

Overmars liet donderdag rond het duel met Rosenborg al weten achter de schermen bezig te zijn met een vervanger voor Sanchez. "We hebben wel met spelers gesproken, maar je moet ze ook een eerlijk beeld geven."

"Als een speler zichzelf te goed vindt om achter Sánchez op het tweede plan te spelen, is het soms lastig schakelen", legde hij uit. "Maar we hebben heus wel een back-up klaar staan."

Overmars erkende dat er na de Colombiaan Luis Manuel Orejuela nog een verdediger bij moet en misschien zelfs wel twee. "Maar ik wil me niet op aantallen vastpinnen", zei de voormalige buitenspeler, die ook versterkingen in andere linies niet uitsluit. "Misschien komt er nog wel een verrassing bij."