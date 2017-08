Chelsea-trainer Conte kan alleen maar lachen om interview Costa

"Dit is geweldig, echt geweldig", zei Conte over het interview, nadat hij eerst in lachen was uitgebarsten. "Maar ik kan je verzekeren dat iedereen bij Chelsea precies weet wat er vorig seizoen met Costa gebeurd is."

De 28-jarige aanvaller verblijft momenteel nog steeds in zijn geboorteland Braziliƫ, nadat hij eerder deze zomer per sms van Conte te horen kreeg dat hij niet meer nodig is bij de kampioen van Engeland.

Costa, die weigert mee te trainen met de reserves van Chelsea en daarom al een fikse boete heeft gekregen, stelde vrijdag in een vraaggesprek met ESPN Brasil dat Chelsea hem ervan weerhoudt om terug te keren bij zijn oude club Atletico Madrid omdat de 'Blues' een beter bod hopen te krijgen van een andere club.

"Chelsea heeft mij bij verschillende clubs aangeboden, maar ik ben heel duidelijk geweest", aldus Costa, die medio 2014 voor 32 miljoen pond (ruim 35 miljoen euro) overstapte van Atletico naar Chelsea en de afgelopen drie seizoenen goed was voor 52 goals in 89 Premier League-wedstrijden.

"Ik heb tegen Chelsea gezegd dat als ik niet in de plannen van de manager voorkom, dat ik zelf mijn volgende club wil uitkiezen. Ik wil niet dat zij de keuze voor mij maken, alleen om wat meer geld te kunnen ontvangen."

Patstelling

Volgens Costa is de huidige patstelling niet zijn schuld. "Als het aan mij lag, dan zou ik nu spelen voor het eerste elftal. Het duurt nu al een maand. Een vakantie is leuk, maar ik ben er wel een beetje klaar mee."

Conte reageerde door het interview "grappig" te noemen. "Maar verder heb ik geen interesse om nog meer te zeggen over deze zaak. Dit ligt achter me."

Steve Atkins, de persman van Chelsea die naast Conte zat, greep vervolgens in. "Antonio noch de club zal verder reageren op deze situatie. Onze positie is duidelijk: We willen hier publiekelijk niet op in gaan. We hebben gezegd dat hij als speler van Chelsea terug moet keren op de training en dat is alles wat we gaan zeggen."

Chelsea leed afgelopen weekend in de eerste speelronde van de Premier League zonder Costa een pijnlijke 2-3 nederlaag tegen Burnley. De ploeg van Conte gaat zondag vanaf 17.00 uur Nederlandse tijd op bezoek bij Tottenham Hotspur.

