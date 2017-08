Cocu ziet in aanwinst Room serieuze concurrent voor doelman Zoet

De 28-jarige Room werd vrijdag officieel gepresenteerd in het Philips Stadion en is in eerste instantie gehaald als tweede keeper, maar Cocu denkt dat hij het de twee jaar jongere Zoet moeilijk kan maken.

"Hij is een concurrent voor Zoet. Een Nederlandse keeper met veel ervaring", legde de trainer van PSV vrijdag uit op de persconferentie in aanloop naar het uitduel met NAC Breda van zondag in de tweede speelronde van de Eredivisie.

Cocu liet bovendien weten dat PSV nog niet klaar is op de transfermarkt. Vermoedelijk verbindt linksback Douglas Santos van Hamburger SV zich snel aan de Eindhovense club, al ging Cocu niet in op namen.

"Ik ga ervan uit dat er nog minimaal één nieuwe speler komt", aldus de coach. "Of er meerdere volgen kan ik niet beloven. Het is mogelijk."

Lozano

Over aanwinst Hirving Lozano is Cocu erg te spreken. De Mexicaanse aanvaller maakte in de eerste speelronde tegen AZ (3-2 zege) een prima indruk en ligt volgens de trainer van PSV goed in de groep.

"Hij manifesteert zich prima. Een hele spontane en open jongen die heel gretig is op het veld", beschreef Cocu de 22-jarige Lozano, die zijn PSV-debuut tegen AZ opluisterde met een doelpunt.

Voor de uitwedstrijd tegen NAC is Cocu zich ervan bewust dat de ploeg die vorig seizoen promoveerde naar de Eredivisie zich zal willen laten zien, zeker na het kansloze 4-1 verlies bij Vitesse van vorige week. "NAC is tot op het bot gemotiveerd. Voor hen is het een fantastische wedstrijd, daar moeten we ons op voorbereiden."

Het duel tussen NAC Breda en PSV begint zondag om 16.45 uur. Scheidsrechter Pol van Boekel heeft de leiding over de wedstrijd in het Rat Verlegh Stadion.

