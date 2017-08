Keizer verwacht dat buiten Sanchez niemand meer vertrekt bij Ajax

"De transfer van Sanchez is nog niet officieel, maar het lijkt erop dat hij weggaat. Ik ga ervan uit dat de rest blijft", aldus Keizer vrijdag op een persconferentie in Amsterdam, amper veertien uur na de pijnlijke 0-1 nederlaag tegen het Noorse Rosenborg in de play-offs van Europa League.

Ajax, dat zondag in de Eredivisie bezoek krijgt van FC Groningen, zou donderdagavond een akkoord hebben bereikt met Tottenham Hotspur over de transfer van Sanchez ter waarde van 45 miljoen euro.

Keizer is niet bang dat Ajax wordt getroffen door een leegloop nu de Colombiaanse verdediger vrijwel zeker vertrekt en Europese uitschakeling dreigt. De trainer gaf wel opnieuw aan dat hij nog rekent op versterkingen. "Maar dat ik dat graag wil, is niets nieuws. Het blijft vervelend dat 31 augustus pas de transferdeadline is."

"We wilden iedereen bij elkaar houden, maar als er een grote club komt voor iemand als Sanchez, dan heeft zo'n jongen daar ook ideeën over. En als er zulke stevige bedragen op tafel komen, dan moet je als club wel luisteren."

Huntelaar

Ajax trok deze zomer tot nu toe alleen een reservespits (Klaas-Jan Huntelaar), twee reservekeepers (Benjamin van Leer en Kostas Lamprou) en een jonge Colombiaanse verdediger (Luis Orejuela) aan.

Niet alleen bij de supporters, maar ook binnen de spelersgroep heerst er onvrede over het transferbeleid van deze zomer. Hakim Ziyech liet dat donderdagavond duidelijk blijken voor de camera van Ziggo Sport. "Het is jammer dat ze (de Ajax-directie, red.) niet van de fouten van vorig jaar hebben geleerd", zei de middenvelder.

"Als iemand na de wedstrijd een reactie geeft, dan is dat geen probleem", reageerde Keizer op een vraag over Ziyech. "We weten dat er meer spelers weggegaan zijn dan erbij gekomen. Dat is niet heel erg, omdat er ook een aantal wisselspelers bij zat", doelde de trainer onder meer op Jairo Riedewald en Kenny Tete.

"Maar het betekent wel dat groep kleiner wordt en dat helpt niet bij de kwaliteit van de trainingen. We zijn dus nog steeds bezig met zoeken naar vervangers, maar hoe snel kun je wat regelen? Het is vervelend dat het misschien nu wat langzamer gaat, maar zo is het nu eenmaal."

Bosz

Ajax ging afgelopen zaterdag in de eerste speelronde van de Eredivisie met 2-1 onderuit bij Heracles Almelo, terwijl de Amsterdammers door twee gelijke spelen tegen OGC Nice (1-1 uit, 2-2 thuis) werden uitgeschakeld in de voorrondes van de Champions League.

Keizer, die deze zomer de naar Borussia Dortmund vertrokken Peter Bosz opvolgde, wacht dus nog steeds op zijn eerste officiële zege als trainer van Ajax.

"We krijgen kansen, maar scoren niet", legde Keizer de vinger op de zere plek. "Ik ben met de spelers dan ook alleen bezig met het voetballende gedeelte en niet met andere zaken als transfers. Hoe gaan we weer veel goals maken en hoe gaan we knullige tegengoals voorkomen?"

"Ik ga me niet verschuilen achter excuses. Wij moeten zorgen dat we dit soort wedstrijden gaan winnen. We weten waar we mee bezig zijn, maar moeten vertrouwen vinden om goals te maken."

Ajax en FC Groningen beginnen zondag om 14.30 uur aan hun wedstrijd in de Arena.

