Van de Beek vindt dat 'heel veel dingen' snel beter moeten bij Ajax

"Dit is een slechte uitgangspositie. Maar iedereen heeft kunnen zien dat er mogelijkheden liggen tegen deze tegenstander. Volgende week kan het dan ook gewoon weer helemaal anders zijn", zei Van de Beek tegen NUsport.

De spelmaker baalde vooral van de manier waarop de tegentreffer van Samuel Adegbenro tot stand kwam. "Als je ziet hoe die valt... Dat is gewoon slecht. Een hoge bal en zij staan vrij voor de keeper. Dat mag gewoon niet. Maar buiten dat hebben we ook dit duel weer een hele hoop kansen laten liggen."

De verliespartij is niet de eerste tegenslag die Ajax in deze maand moet incasseren. Ook in de derde voorronde van de Champions League tegen OGC Nice en afgelopen zaterdag in het eerste competitieduel met Heracles Almelo (2-1) ging het mis voor de ploeg van trainer Marcel Keizer.

"Het is elke keer weer een tik", aldus Van de Beek. "We laten bij tijd en wijle echt wel goede aanvallen zien, maar telkens is de eindpass net niet goed genoeg. Op een gegeven moment word je daar wel moe van."

Van de Beek hoopt dat Ajax door keihard te werken snel uit het dal weet te komen. "Daar ligt het ook niet aan. De ballen moeten nu gewoon een keer goed gaan vallen. Heel veel dingen zullen snel beter moeten, want zondag wacht alweer FC Groningen op dit veld."

Ondertussen wordt binnen de selectie de roep om versterkingen steeds sterker. Nadat Joël Veltman directeur spelerszaken Marc Overmars vorige week al liet weten dat er nog voor het sluiten van de transfermarkt op 1 september spelers bij moeten komen, deed Hakim Ziyech dat donderdag voor de camera van Ziggo Sport ook.

Van de Beek houdt zich er afzijdig van. "Ik snap hun punt wel een beetje, maar ik ben geen directeur dus ik heb daar niets over te zeggen. We zien wel of er nog wat gaat gebeuren. Dat hebben we als spelers toch niet in de hand."