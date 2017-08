Koeman ondanks winst in chaotisch duel kritisch op Everton

Dankzij doelpunten van Michael Keane en Idrissa Gueye won Everton met 2-0. De wedstrijd op Goodison Park werd in de eerste helft stilgelegd na wangedrag van de Kroatische fans, die onder meer probeerden op het veld te komen.

"Voor rust deden we het heel goed. We speelden in een hoog tempo en kregen kansen", prees Koeman het spel van Everton. Hij baalde van de schermutselingen op de tribunes.

"Dat was heel teleurstellend. Ik wil graag een eerlijke wedstrijd waarbij gewoon gevoetbald kan worden, maar we moesten stoppen. Ik weet niet wat er precies gebeurde."

Halverwege was het 1-0 dankzij de treffer van Keane en Koeman hoopte dat Everton na rust door zou drukken. "In de tweede helft hadden we moeten controleren en de score uitbreiden, maar dat lukte niet. Het wordt nog moeilijk volgende week."

Koeman doelde daarmee op de return tussen beide clubs die volgende week vanaf 21.00 uur wordt gespeeld in het Poljud Stadion in het Kroatische Split.

Tempo

Koeman, die Davy Klaassen en Cuco Martina een basisplaats gaf, vindt dat Everton tegenstander Hajduk Split onnodig in leven hield.

"We verzuimden om meer te scoren doordat het tempo omlaag ging. We gaven Hajduk het geloof dat ze de wedstrijd konden controleren. We waren een paar keer gevaarlijk, maar niet zoals in de eerste helft en dat lag aan onszelf", aldus de oud-trainer van Ajax, PSV en Feyenoord.

"Ik ben daar niet blij mee. Het is natuurlijk goed om de nul te houden en 2-0 is een goed resultaat, maar je wilt altijd het maximale."

Voormalig Ajacied Klaassen werd donderdag in de wedstrijd op Goodison Park na ruim een uur gewisseld. Martina maakte wel de hele wedstrijd vol. Doelman Maarten Stekelenburg bleef op de bank.