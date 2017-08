Teleurgestelde Ziyech kraakt transferbeleid Ajax

De 24-jarige spelmaker van Ajax had graag al meer versterkingen gezien. Bovendien staat de club op het punt om sterkhouder Davinson Sanchez te verkopen aan Tottenham Hotspur.

"Het is jammer dat het weer zo is, net als vorig jaar", zegt Ziyech, die vorig jaar zomer zelf op het laatste moment door Ajax werd overgenomen van FC Twente, voor de camera van Ziggo Sport.

De middenvelder baalt van het transferbeleid. "Andere jongens hebben er al iets van gezegd en nu doe ik het. Het is jammer dat ze (de Ajax-directie, red.) niet van de fouten van vorig jaar hebben geleerd. Dat is hard, maar wel de realiteit."

Ziyech vindt dat er in iedere linie wel iets bij moet. "In de verdediging, maar ook wel op het middenveld en voorin. Het is frustrerend, want we willen zo vroeg mogelijk beginnen met een complete selectie. We wachten nu op versterking en de nieuwe jongens moeten dan ook nog ingespeeld raken."

Zaterdag zei Ajax-captain Joël Veltman na het verlies tegen Heracles Almelo (2-1) al te hopen op aankopen. De 33-voudig landskampioen haalde al een aantal spelers, maar dat waren breedte-aankopen.

Slagen

Over zijn eigen toekomst is Ziyech vrij helder, al sluit de oud-speler van sc Heerenveen en FC Twente niet helemaal uit dat hij deze zomer nog vertrekt uit Amsterdam.

"Ik weet van niks, er is geen concrete belangstelling voor me. Ik wil slagen bij Ajax en dat is nog niet helemaal gebeurd. Of ik sowieso niet wegga? Dan kan ik wel zeggen, maar ik weet dat het in de voetballerij heel anders kan lopen."

De middenvelder gist naar de oorzaak van het verlies tegen Rosenborg en beseft ook dat hij dit seizoen nog niet zijn niveau van vorig jaar haalt.

"We hebben redelijk wat kansen gehad, vooral in de eerste helft. In de tweede helft waren we het een beetje kwijt. Ikzelf breng op dit moment ook niet wat ik hoor te brengen en daar baal ik heel erg van, maar het gaat wel weer komen. Ik heb vertrouwen in mezelf en maak me er niet al te druk om."

Het Ajax van trainer Marcel Keizer speelt zondag in de tweede speelronde van de Eredivisie thuis tegen FC Groningen. Vier dagen later wacht in Trondheim de return tegen Rosenborg.