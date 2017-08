Schöne: 'Word een beetje moe van het verliezen en gelijkspelen'

"Ik word een beetje moe van het verliezen en gelijkspelen", verzuchtte de 31-jarige Schöne in de catacomben van de Johan Cruijff Arena.

"We moeten een keer punten gaan pakken. En snel ook, want zo worden we in ieder geval niet vrolijk."

De verrassende verliespartij was de zoveelste domper voor Ajax in korte tijd. De ploeg van trainer Marcel Keizer werd begin deze maand door OGC Nice uitgeschakeld in de derde voorronde van de Champions League en verloor zaterdag het eerste competitieduel met Heracles Almelo (2-1).

Volgens Schöne ligt de oorzaak vooral bij het niet benutten van de kansen. "We missen zo ongelooflijk veel mogelijkheden om een goal te maken. En dan zijn we zo slordig achterin. Dan verlies je ook dit soort wedstrijden."

Bezetting

Ajax had moeite om een gaatje te vinden in de hechte Noorse defensie en slaagde er grotendeels alleen met pogingen van afstand in gevaar te stichten. En als de thuisclub er via de zijkanten weleens doorheen wist te komen, dan ontbrak het aan een goede voorzet.

"Maar de bezetting voor de goal was ook niet goed", was Schöne van mening. "We waren simpelweg niet gevaarlijk genoeg. Dan dwing je het ook niet af."

De Deense controleur heeft er ondanks alles vertrouwen in dat Ajax er zondag in eigen huis tegen FC Groningen weer zal staan. "Dit is wel de slechtste seizoensstart die je je kan voorstellen, maar we moeten snel de koppies weer bij elkaar steken, want het moet echt anders."

Sanchez

Dat er ook donderdag weer het nodige gemor te horen was in de Johan Cruijff Arena, vond Schöne niet meer dan logisch. "Als je hier niet goed presteert, dan gaan ze fluiten. En terecht ook. Het woord crisis wil ik niet in de mond nemen, maar dat het nu even niet goed gaat is duidelijk."

Schöne weigert ook de absentie van sterkhouder Davinson Sanchez, die op het punt staat Ajax te verruilen voor Tottenham Hotspur, als excuus te gebruiken voor de laatste twee nederlagen.

"Die transferperikelen hebben geen invloed op ons. Dat hoort er nou eenmaal bij. Dat is elk jaar hier het geval. Ik heb er geen last van. Of hij nou wel of niet meetraint, wij moeten ons gewoon focussen op de wedstrijden."

Volgende week donderdag staat om 20.45 uur de return tussen Rosenborg en Ajax op het programma in het Lerkendal Stadion in Trondheim.