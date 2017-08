Koeman wint tumultueus duel met Everton, AC Milan scoort zes keer

Bij Everton speelden Davy Klaassen en Cuco Martina de hele wedstrijd mee, doelman Maarten Stekelenburg zat op de bank. De wedstrijd werd in de eerste helft even stilgelegd vanwege problemen op de tribunes met de fans van Hajduk Split.

Everton had in de derde voorronde van de Europa League al afgerekend met de Slowaakse club Ruzomberok (2-0). De ploeg van Koeman kende donderdag ook weinig problemen met Hajduk Split. Michael Keane, een van de vele aanwinsten deze zomer, opende na een half uur de score.

Kort voor rust tekende Idrissa Gueye voor de 2-0, na een onderschepping van Davy Klaassen. De oud-Ajacied ging na een uur onder luid applaus naar de kant.

Milan

AC Milan hoeft zich geen zorgen te maken over het bereiken van de groepsfase van de Europa League. Na de 6-0 thuiszege tegen FK Shkendija lijkt de return volgende week donderdag een formaliteit.

De doelpunten kamen op naam van de Portugese aanwinst André Silva (twee), de van Sunderland gehuurde Fabio Borini en de oudgedienden Riccardo Montolivo (twee) en Luca Antonelli. Bij rust stond het al 3-0 in San Siro.

Club Brugge

Club Brugge, met Stefano Denswil en Ruud Vormer in de basis, wacht een lastige trip naar Griekenland. De Belgische topclub kwam op eigen veld niet verder dan 0-0 tegen AEK Athene.

De Grieken speelden het laatste halfuur met tien man, nadat de Kroaat Marko Livaja met twee keer geel naar de kant was gestuurd. Vormer en Denswil kregen ook geel.

Het Bulgaarse Ludogorets won op eigen veld met 2-0 van Soedoeva uit Litouwen. De tweede treffer kwam op naam van de Nederlandse aanvaller Virgil Misidjan.

NK Osijek, dat in de vorige ronde PSV uitschakelde, ging op eigen veld onderuit tegen Austria Wien: 1-2.

Van Persie

Fenerbahçe verloor het eerste duel met FK Vardar om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League verloren. Zonder de geblesseerde Robin van Persie moest de Turkse club in Skopje met 2-0 buigen voor de kampioen van Macedonië, die eerder strandde in de voorrondes van de Champions League.

Tigran Barsegjan opende na twintig minuten de score, Mehmet Topal werkte de bal in blessuretijd in eigen doel.

Van Persie ontbrak in de selectie van trainer Aykut Kocaman, evenals Gregory van der Wiel. De topschutter aller tijden van Oranje was in de aanloop naar de Europese wedstrijd tijdens de training geblesseerd geraakt.

Van Persie werd woensdag nog door bondscoach Dick Advocaat opgenomen in de voorselectie voor de komende twee WK-kwalificatieduels. De laatste interland van de 34-jarige spits, die al geruime tijd worstelt met fysieke problemen, dateert van bijna twee jaar geleden.