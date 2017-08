Groepsfase Europa League ver weg voor Ajax na verlies tegen Rosenborg

De ploeg van trainer Marcel Keizer moet volgende week donderdag de return in Trondheim winnen om uitschakeling te voorkomen. Lukt dat niet, dan ontbreekt Ajax voor het eerst sinds lange tijd in een Europees hoofdtoernooi.

Ajax was veroordeeld tot het spelen van de play-offs voor de Europa League omdat in de voorronde van de Champions League het Franse OGC Nice over twee duels te sterk bleek.

Voor Ajax zou uitschakeling hard aankomen, nadat vorig seizoen onder Peter Bosz nog de finale van de Europa League werd bereikt. Daarin bleek Manchester United een maatje te groot. Bovendien zouden de Amsterdammers dan het slechte voorbeeld volgen van PSV, dat eerder deze maand in de voorronde sneuvelde tegen Osijek uit Kroatië.

Hoopgevend

De start van Ajax was nog hoopgevend. De thuisploeg begon sterk aan de wedstrijd en zette Rosenborg van meet af aan onder druk. Dat resulteerde in de vijfde minuut in een schietkans voor Donny van de Beek, maar de middenvelder slaagde er niet in de bal vanuit een moeilijke hoek in de verre hoek te krullen.

Rosenborg loerde op de counter en werd daar in de veertiende minuut bijna voor beloond. De Noren sneden simpel door de Amsterdamse defensie en Nicklas Bendtner (ex-Arsenal en Juventus) leek de bal in het doel te koppen, maar op de doellijn bracht Joël Veltman redding.

De ploeg van trainer Keizer leek geschrokken van die mogelijkheid en had het geluk dat Birgil Meling in de zeventiende minuut oog in oog met Ajax-doelman André Onana de bal over het doel stifte.

Speldenprikjes

Ajax rechtte na 25 minuten dan eindelijk de rug en deelde af en toe wat speldenprikjes uit. Amin Younes wilde de bal in het vijandelijke strafschopgebied breedleggen op Kaper Dolberg, maar een Noors been voorkwam een Amsterdamse voorsprong.

Younes was ook betrokken bij de tweede kans voor de thuisclub. De Duitse aanvaller dribbelde op karakteristieke wijze twee man voorbij en haalde van zo’n 25 meter verwoestend uit, maar keeper André Hansen kon nog net zijn hand tegen de bal zetten.

Daar bleef het lange tijd bij. Pas in de 39e minuut veerde het publiek weer op toen de bal ietwat fortuinlijk voor de voeten van David Neres kwam. De Braziliaanse buitenspeler, die de voorkeur kreeg boven Justin Kluivert, ging veel te gehaast te werk, waardoor Ajax met 0-0 de kleedkamers op moest zoeken.

Stroperig

Ook in de tweede helft bleef het spel van Ajax stroperig. Een schotje van Van de Beek bleek een makkelijke prooi voor doelman Hansen en een pegel van Lasse Schöne ging een halve meter naast.

Rosenborg stelde er ook niet veel tegenover en mocht blij zijn dat het met elf man op het veld mocht blijven staan. Yann-Erik de Lanlay had na ruim een uur spelen zijn tweede gele kaart verdiend voor een overtreding op Matthijs de Ligt, maar de scheidsrechter liet hem ontsnappen. De aanvaller werd bijna direct daarna door zijn coach Kare Ingebrigtsen gewisseld.

Aan de andere kant greep ook Keizer in, door Kluivert te brengen voor Neres en Klaas-Jan Huntelaar voor Dolberg. Ook met de verse krachten kwam Ajax niet verder dan een paar halve kansjes.

Mokerslag

Zelfs een doelpuntloos gelijkspel bleek er voor Ajax niet in te zetten, want Rosenborg was dertien minuten voor tijd wel dodelijk. De Ligt werd geklopt in de lucht, waarna aanvoerder Veltman de bal volledig verkeerd inschatte. De Nigeriaanse Rosenborg-spits Samuel Adegbenro profiteerde en schoot de bezoekers op 0-1.

Ajax kwam die mokerslag niet meer te boven, ondanks een wanhoopsoffensief. Kluivert kwam nog het dichtst in de buurt van de gelijkmaker, maar ook hij kon een gevoelige thuisnederlaag niet voorkomen.