Mühren naar Sparta Rotterdam, VVV-Venlo huurt spits van Dortmund

Mühren ondertekende eind januari nog een contract voor 4,5 jaar bij Zulte-Waregem, maar een half jaar later keert hij alweer terug in Nederland. De club van trainer Alex Pastoor huurt de 28-jarige aanvaller voor twee seizoenen.

"Met Robert halen we een gewenste versterking binnen in onze selectie, met ervaring en kwaliteit", zegt Sparta-coach Alex Pastoor. De Volendammer stond eerder 2,5 jaar onder contract bij AZ, al zat hij in Alkmaar vooral op de bank.

Mühren maakte in de eerste helft van het vorige seizoen een paar belangrijke doelpunten voor de Alkmaarse club, was even basisspeler, maar raakte zijn plek al snel weer kwijt aan Wout Weghorst. Hij vertrok vervolgens in de winter naar Zulte-Waregem. Bij de Belgen maakte Mühren in twaalf competitiewedstrijden twee doelpunten.

Amenyido

VVV-Venlo voegt met Amenyido een 19-jarige Duitse jeugdinternational toe aan de selectie.

Amenyido is zaterdag al speelgerechtigd als VVV het in Enschede opneemt tegen FC Twente. Na de medische keuring van donderdag werd het papierwerk snel in orde gemaakt.

De aanvaller speelde deze zomer met Duitsland mee op het EK voor spelers onder 19 jaar. Bij Dortmund komt hij voorlopig nog niet voor in de plannen van trainer Peter Bosz.

"Hij is jong en bijzonder talentvol", zegt manager voetbal Stan Valckx op de website van VVV. "Ondanks zijn jeugdige leeftijd heeft hij al de nodige ervaring."

VVV begon het seizoen zaterdag met een 3-0 thuiszege op Sparta. De ploeg speelde vorig jaar nog in de Jupiler League.