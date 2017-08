Overmars meldt dat er nog geen akkoord is tussen Ajax en Spurs over Sanchez

Dat zegt directeur voetbalzaken Marc Overmars. De clubs zijn het nog niet eens over de tranfsersom die voor de Colombiaanse verdediger moet worden betaald.

"We zijn nog in gesprek. Er is nog geen definitief ja of nee", zegt Overmars donderdagavond vlak voor de aftrap van de Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg aan Ziggo. "Het hangt af van de prijs."

Berichten dat Sanchez al naar Londen is om medisch gekeurd te worden, verwijst Overmars naar het rijk der fabelen. "Hij is hier 100 meter bij ons vandaan, in een hotel. Dus hij is niet bij een keuring."

Motivatie

Sanchez ontbreekt in de wedstrijdselectie tegen Rosenborg. Net als afgelopen weekend tegen Heracles kan hij zich niet voldoende opladen om te spelen.

"We hadden hem heel graag in actie gezien, maar de trainer wil alleen spelers die honderd procent gemotiveerd zijn", zegt Overmars.

Tottenham is de enige club waarmee Ajax onderhandelt over Sanchez, dus er zijn geen andere kapers op de kust. "Er zijn geen andere partijen in het spel. Of het nog rond gaat komen? Er kan binnen een dag veel veranderen, het is moeilijk te voorspellen. Voor Nederlandse clubs is het niet makkelijk om spelers binnenboord te houden als het transfergeweld uit Engeland komt."

Volgens Engelse media zou er tijdens de onderhandelingen donderdag juist een doorbraak zijn bereikt. De clubs zouden het eens zijn over een transfersom van 46 miljoen euro. Zo'n dertig miljoen euro zouden de Engelsen in één keer overmaken, de rest volgt later. Sanchez heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2021.