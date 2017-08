'Ajax en Spurs akkoord over recordbedrag van 45 miljoen euro voor Sanchez'

Beide clubs zouden donderdagavond na de pijnlijke nederlaag van Ajax tegen Rosenborg (0-1) in de play-offs voor de Europa League overeenstemming hebben bereikt, meldt De Telegraaf.

Het bedrag van 45 miljoen euro, waarbij 35 miljoen euro direct wordt overgemaakt, betekent een record voor zowel Ajax als Spurs. De Engelse topclub legde nog nooit zoveel geld neer voor een speler.

Bij Ajax geldt Arek Milik officieel nog als duurste verkoop ooit. De Poolse spits verruilde de 33-voudig landskampioen vorig jaar zomer voor 32 miljoen euro voor Napoli.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, ontkende donderdag voor aanvang van het thuisduel met Rosenborg nog een akkoord tussen Ajax en Spurs over Sanchez. "We zijn nog in gesprek. Er is nog geen definitief ja of nee", zei hij tegen Ziggo Sport. "Het hangt af van de prijs."

Motivatie

De 21-jarige Sanchez ontbrak in de wedstrijdselectie tegen Rosenborg. Net als afgelopen weekend tegen Heracles Almelo (2-1 nederlaag) kon hij zich niet voldoende opladen om te spelen.

Een akkoord met Tottenham sloot Overmars niet uit. "Er kan binnen een dag veel veranderen, het is moeilijk te voorspellen. Voor Nederlandse clubs is het niet makkelijk om spelers binnenboord te houden als het transfergeweld uit Engeland komt."

Engelse media meldden voor aanvang van Ajax-Rosenborg al van een verkoop van Sanchez aan Tottenham Hotspur, waarbij een bedrag van 46 miljoen euro werd genoemd voor de Colombiaan die nog tot 2021 vastligt in de Arena.

Vervanger

Overmars liet tevens weten achter de schermen al bezig te zijn met een vervanger voor Sanchez. "We hebben wel met spelers gesproken, maar je moet ze ook een eerlijk beeld geven."

"Als een speler zichzelf te goed vindt om achter Sánchez op het tweede plan te spelen, is het soms lastig schakelen", legde hij uit. "Maar we hebben heus wel een back-up klaar staan."

Overmars erkende dat er na de Colombiaan Luis Manuel Orejuela nog een verdediger bij moet en misschien zelfs wel twee. "Maar ik wil me niet op aantallen vastpinnen", zei de voormalige buitenspeler, die ook versterkingen in andere linies niet uitsluit. "Misschien komt er nog wel een verrassing bij."