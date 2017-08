Ajax met Neres tegen Rosenborg, Sanchez buiten selectie

Neres vormt de aanval samen met Amin Younes en spits Kasper Dolberg. De Braziliaanse vleugelspeler krijgt de voorkeur boven Justin Kluivert.

De plaats van Sanchez centraal in de verdediging wordt overgenomen door Nick Viergever. Daardoor verhuist Mitchell Dijks naar de linksbackpositie.

Neres is de enige wijziging in de basisformatie ten opzichte van zaterdag tegen Heracles Almelo, toen de Amsterdammers met 2-1 verloren.

Neres kreeg dit seizoen nog nauwelijks speeltijd, maar viel wel sterk in tijdens de uitwedstrijd bij OGC Nice in de voorronde van de Champions League. Trainer Marcel Keizer kondigde al aan dat hij ging rouleren in de komende twee duels binnen vier dagen.

Sanchez

Sanchez is er opnieuw niet bij. De Colombiaan was donderdagmiddag afwezig in het Hilton Hotel in Amsterdam, waar de Ajax-selectie verzamelt in de aanloop naar het duel de Noren.

De afwezigheid van Sanchez lijkt het gevolg van de transferperikelen rond de verdediger. Tottenham Hotspur zou hem voor 40 miljoen euro willen overnemen, maar naar verluidt verlangt Ajax 50 miljoen euro. Sanchez zou zelf wel al akkoord zijn met de Londense club over een contract voor vijf jaar.

De verbintenis van Sanchez bij Ajax loopt nog tot medio 2021. Hij kwam een jaar geleden over van Atletico Nacional.

Ajax tegen Rosenborg begint donderdagavond om 20.45 uur in de Arena. Over een week is de return in Trondheim. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League.

Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Viergever, Dijks; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Dolberg, Younes.