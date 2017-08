Robben is 'fit en in vorm' bij start Bundesliga-seizoen

De 33-jarige Robben maakte zondag in het bekerduel met Chemnitzer FC (0-5) halverwege de tweede helft zijn rentree na een kuitblessure waardoor hij een groot deel van de voorbereiding miste.

Ook David Alaba keerde van een blessure terug. "Beide spelers zijn fit en in vorm", zegt Ancelotti tijdens een persconferentie over het teruggekeerde tweetal. "Over de opstelling neem ik morgen pas een besluit'',

De rentree van Robben is ook goed nieuws voor het Nederlands elftal, dat op 31 augustus in Parijs het belangrijke WK-kwalificatieduel met Frankrijk speelt. Drie dagen is de thuiswedstrijd tegen Bulgarije.

Neuer

Voor Manuel Neuer komt het duel met Bayer Leverkusen te vroeg. De 31-jarige doelman brak in april zijn middenvoetsbeentje, en is daarvan nog niet voldoende hersteld.

"We gaan geen risico nemen'', aldus Ancelotti. De 29-jarige Sven Ulreich verving Neuer al tegen Chemnitzer FC en in het na strafschoppen gewonnen duel om de Super Cup tegen Borussia Dortmund. Ook Javi Martinez, Thiago, Juan Bernat, Jerome Boateng en aanwinst James Rodriguez ontbreken vrijdag in de wedstrijdselectie van Bayern.

Het duel tussen Bayern en Bayer Leverkusen begint vrijdag om 20.30 uur.

