Van der Vaart begrijpt niet waarom hij niet in selectie Midtjylland zit

"Ik ben al langere tijd volledig fit. Er is niets mis met mijn conditie", zegt de 34-jarige Van der Vaart in Ekstrabladet.

De 109-voudig international van Oranje weet niet waarom trainer Jess Thorup hem heeft gepasseerd voor de wedstrijd op Cyprus. "Je moet niet aan mij vragen waarom ik niet bij de selectie zit. Ik denk dat ik me elke dag op de training bewijs."

"Ik ben hier om te voetballen en begrijp niet waarom ik niet bij de selectie zit. Het enige dat ik nu kan doen is me honderd procent inzetten voor de beloftenploeg, ik train hier met een paar goede spelers en we hebben plezier."

Van der Vaart wil nog niet denken aan het einde van zijn carrière. "Ik heb nog veel te geven. Maar anderen moeten maar vertellen waarom ik niet met het eerste elftal mee mag trainen."

Opstartproblemen

Met een maandsalaris van 650.000 Deense kroon (ruim 85.000 euro) is Van der Vaart de bestbetaalde speler van Midtjylland. In zijn eerste seizoen in Denemarken speelde de middenvelder mede door blessures slechts vijftien competitieduels (twee goals). Zijn contract loopt nog een jaar door.

Claus Steinlein, technisch directeur van de Deense club, reageert in Ekstrabladet op de situatie van de routinier. "Het is niet heel veel anders dan de laatste tijd. Hij is op dit moment niet goed genoeg om deel uit te maken van het team."

"De coach stelt de selectie samen en heeft beoordeeld dat Rafael niet nodig is. Hij had in de voorbereiding wat opstartproblemen door een blessure en is ook een paar dagen thuis gebleven toen hij vader werd."

"De laatste wedstrijden bij de reserves liet hij goede dingen zien. Dus ik hoop dat hij de vorm kan vinden om de technische staf te overtuigen."