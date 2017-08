FC Barcelona verwacht toptransfers Dembélé en Coutinho snel af te ronden

"We zijn nu aan het praten over de voorwaarden. Wanneer het precies wordt rondgemaakt kan ik nu nog niet zeggen, maar we hopen en denken dat ze snel spelers van Barcelona zullen zijn", aldus Segura tegen de Spaanse televisiezender TV3.

De manager hoopt met zijn woorden de fans van Barcelona voorlopig rustig te houden. De bekerwinnaar werd zowel zondag in Camp Nou (1-3) als woensdag in Madrid (2-0) te kijk gezet door Real.

Na het vertrek van Neymar naar Paris Saint-Germain voor 222 miljoen euro is het bij Barcelona wachten op versterkingen. Wel voegde de club van trainer Ernesto Valverde middenvelder Paulinho voor 40 miljoen aan de selectie toe.

Liverpool en Borussia Dortmund weigeren vooralsnog mee te werken aan de transfers. Volgens Engelse media heeft Liverpool al een bod van 100 miljoen euro van Barcelona op Coutinho geweigerd. Dembélé is bij Dortmund voorlopig geschorst omdat hij zonder toestemming een training oversloeg. Volgens Duitse media wil de club van de Nederlandse coach Peter Bosz minimaal 150 miljoen euro hebben voor de 20-jarige Fransman.

Super Cup

In de Spaanse Super Cup bleek in de nacht van woensdag op donderdag dat Barcelona nog niet klaar is voor het nieuwe seizoen. "We begonnen niet goed aan de wedstrijd", erkende Valverde op de persconferentie na de 2-0 nederlaag in Madrid. "Real had meer energie en ook fysiek waren we de mindere."

Na het vertrek van Neymar is Barcelona nog zoekende. "De omstandigheden zijn veranderd. Daar moet ik als coach en het team aan gaan werken", zei de trainer die afgelopen zomer overkwam van Athletic Bilbao om de vertrokken Luis Enrique op te volgen.

"Ik heb er geen moeite mee om Real te feliciteren. Over twee wedstrijden waren zij beter, met name in de tweede wedstrijd. Als je verliest, dan weet je dat je zult moeten verbeteren."

"Maar het seizoen is nog lang en Real Madrid is niet onoverwinnelijk, niemand is dat. Wij zullen op elk punt beter moeten worden, maar vooral fysiek."

Zorgen

Zo vroeg in het seizoen heeft de 53-jarige trainer al flink wat zorgen. Luis Suarez (knie) en Gerard Piqué (hamstring) liepen blessures op. De ernst daarvan wordt donderdag onderzocht, maar hun meespelen in de eerste competitiewedstrijd van zondag tegen Real Betis is hoogst onzeker. Andres Iniesta ontbreekt nog met een blessure aan het bovenbeen.

De wedstrijd tussen FC Barcelona en Real Betis begint zondag om 20.15 uur.

Bekijk het programma in de Primera Division