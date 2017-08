Oppermachtig Real verovert Spaanse Super Cup ten koste van Barcelona

De kampioen van Spanje en winnaar van de Champions League had vorige week met winst op Manchester United (2-1) al de Europese Super Cup veroverd.

Real opende het tweeluik met bekerwinnaar Barcelona zondag met winst in Camp Nou (1-3). Na afloop ging het vooral over de rode kaart voor Cristiano Ronaldo, die als invaller de 1-2 voor zijn rekening had genomen, maar daarna met twee gele kaarten weer moest vertrekken. De duw die de boze Portugese vedette uitdeelde aan de scheidsrechter leverde hem een fikse schorsing op.

Enkele uren voor de aftrap van de return in Madrid bekrachtigde de Spaanse bond de schorsing van in totaal vijf wedstrijden van Ronaldo. Vanaf de tribune in Estadio Santiago Bernabéu zag de aanvaller dat zijn ploeggenoten Barcelona bij vlagen wegspeelden. Binnen vier minuten opende Marco Asensio de score. Bijna vanuit stand krulde hij de bal vanaf zo'n 30 meter met links over doelman Marc-André ter Stegen.

Neymar

De nieuwe trainer van Barcelona, Ernesto Valverde, had zijn ploeg in een 3-5-2-formatie het veld ingestuurd. De defensie met Javier Mascherano, Gerard Piqué en Samuel Umtiti bleek echter bijzonder kwetsbaar en op het middenveld werden de creatieve ideeën van de geblesseerde Andrés Iniesta gemist.

Lionel Messi en Luis Suarez snakken na het vertrek van Neymar naar nieuwe hulp voorin. Barcelona hoopt op korte termijn Philippe Coutinho (Liverpool) of Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund) aan de selectie toe te voegen, al zal het daarvoor wel een torenhoge transfersom moeten betalen.

Real legde de zwaktes van Barcelona zeker in de eerste helft genadeloos bloot. Karim Benzema verdubbelde een paar minuten voor rust de score, nadat hij Umtiti wel heel makkelijk had uitgespeeld. In de tweede helft nam de brigade van Zidane gas terug, waardoor Barcelona een echte afstraffing bespaard bleef. De bezoekers kregen zelf nog wat kansen op een doelpunt, maar Messi raakte de lat en Suarez de paal.