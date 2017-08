Scorende Elia trots op Basaksehir ondanks nederlaag tegen Sevilla

"De duels in de derde voorronde met Club Brugge beschouwden we als een finale omdat we per se de groepsfase van een Europees bekertoernooi wilden halen. Van daaruit moesten we dan gaan voortborduren", zei de 30-jarige Nederlandse aanvaller tegenover SBS6.

Het tweeluik met Sevilla ziet Elia dan ook als een pluspunt voor zijn club. "Ik ben er trots op dat we deze wedstrijd hebben gespeeld en dat we Sevilla voldoende tegenstand hebben geboden."

Elia eiste in het treffen in Turkije een hoofdrol voor zich op door in de 64e minuut voor de 1-1 te zorgen. Een doelpunt waar volgens de geboren Hagenaar vaak op is getraind.

"Ik zeg vaak tegen Alexandru Epureanu dat hij de bal diep op mij moet geven. Gelukkig deed hij dat vandaag en schoot ik de bal contra door de benen van de keeper van Sevilla."

Water

Beide clubs hadden zichtbaar moeite met de omstandigheden in Istanbul, waar het voortdurend hard regende. "Het was heel lastig", erkende Elia. "Mijn schoenen zaten helemaal vol met water. Ik kreeg daardoor ook steeds zwaardere benen."

Elia heeft er ondanks de slechte uitgangspositie vertrouwen in dat Istanbul Basaksehir volgende week in Sevilla het vege lijf alsnog kan redden. "We hebben een ervaren ploeg. Onze jongens hebben in het verleden wel voor hetere vuren gestaan. We hebben daar niets te verliezen, dus moeten we er gewoon vol opvliegen."

Elia volgt naar eigen zeggen zijn oude club Feyenoord nog op de voet. "Ik kijk bijna elke wedstrijd van ze. Ik zit ook nog in de groepsapp. Ze hebben daar veel meer jonge talenten. Hier zitten vooral spelers die al langere tijd op het hoogste niveau actief zijn."