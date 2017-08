Ten Hag deelt groot compliment uit aan FC Utrecht na fraaie zege

"Ik heb genoten van de manier waarop we hebben gespeeld", zei een glunderende Ten Hag voor de camera van FOX Sports.

Toch plaatste de oefenmeester ook nog voorzichtig een kritische noot. "We hadden eerder in de wedstrijd kunnen toeslaan, maar we misten de kansen of speelden de mogelijkheden niet goed uit. Als je dan in de slotfase dan toch nog weet te scoren, mag je tevreden zijn.''

Ten Hag was naar eigen zeggen niet verbaasd dat FC Utrecht de Russische koploper de baas was. "Ik weet wat ze kunnen. Ik heb vertrouwen in mijn spelers. Ze tonen veel mentale kracht. Ze blijven nuchter, consequent en gedisciplineerd. Ze hebben ontzettend weinig toegelaten tegen deze topploeg. Dat is altijd de basis van winnen.''

Ten Hag had speciale woorden over voor uitblinker Yassin Ayoub. "Ik weet dat Yassin geweldig op zes kan spelen en dat heeft 'ie vandaag laten zien in een heel grote wedstrijd. Hij mag nooit meer weg. Ik leg hem aan de ketting."

Mancini

Dat Zenit uitermate plichtmatig voor de dag kwam, interesseerde Ten Hag logischerwijs weinig. "Ik kijk niet zozeer naar de tegenstander. Die kan ik toch niet beïnvloeden. Ik kan alleen mijn eigen ploeg beÏnvloeden en dat doe ik dan ook."

"Ik weet zeker dat als wij volgende week nog beter zijn dan in deze wedstrijd, we in staat zijn om de groepsfase te halen. Maar dat zal wel uit de tenen moeten komen. Daar zullen we keihard voor moeten werken. Maar eerst moeten we deze avond een plekje geven, want zondag wacht alweer Willem II in de competitie."

Zenit-coach Roberto Mancini sprak van een verdiende nederlaag. "FC Utrecht was beter en sneller dan wij, mede doordat ze twee rustdagen meer hadden dan wij in de aanloop naar dit duel. We zijn echter pas op de helft. Wij zijn thuis aan de beurt."