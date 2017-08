Matchwinner Labyad vindt dat Utrecht vaker had moeten scoren tegen Zenit

"1-0 tegen Zenit is natuurlijk een fantastisch resultaat", begon Labyad zijn verhaal voor de camera van FOX Sports.

"Alleen is het jammer dat het bij die ene treffer is gebleven. Als je kijkt naar de mogelijkheden die we hebben gehad, hadden we veel meer moeten scoren."

Nadat onder anderen Gyrano Kerk en Cyriel Dessers levensgrote kansen hadden gemist, brak Labyad in de 76e minuut de ban door een rebound te benutten. De vreugde-explosie die daarop volgde in de Galgenwaard zorgde voor kippenvel op de armen van de spelmaker.

"Het stadion ontplofte. Als je ook zag wat er allemaal na het laatste fluitsignaal gebeurde...Dat iedereen ons toe ging zingen was fantastisch."

Ten Hag

Labyad was er nog wel even bang voor dat Zenit uit één van de spaarzame counters toe zou slaan. "Je weet dat Zenit een fantastische ploeg heeft. Zij kunnen uit het niets een kans creëren. Wij bleven ons spel spelen en dat heeft in een 1-0 overwinning geresulteerd."

Een belangrijke rol in het succes van FC Utrecht is volgens Labyad weggelegd voor trainer Erik ten Hag. "Hij heeft ons duidelijk gemaakt hoe we in Europa moeten spelen. Veel jongens, waaronder ik, hebben natuurlijk al wat Europese wedstrijden achter hun naam staan. We proberen dat over te brengen op de rest van de groep. Je ziet dat dat werkt."

Labyad heeft er vertrouwen in dat FC Utrecht de 1-0 volgende week donderdag in Rusland over de streep kan trekken. "Ik hoop dat wij daar een keer kunnen scoren. Dan maken we het heel moeilijk voor ze."