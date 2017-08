Napoli met Mertens en zonder Milik in CL-duel met OGC Nice

De Belg vormt met José Callejon en Lorenzo Insigne de voorhoede van Napoli. Oud-Ajacied Arek Milik zit op de bank bij de Italianen, die komend weekend beginnen aan de competitie.

Bij OGC Nice, dat in de derde voorronde over twee wedstrijden te sterk was voor Ajax, ontbreken aanwinst Wesley Sneijder en Mario Balotelli. Sneijder is niet wedstrijdfit en Balotelli is geblesseerd. Nice heeft al twee competitieduels gespeeld, maar pakte daarin geen punten.

Inzet van het tweeluik in de play-offs tussen Napoli en Nice is een plek in de groepsfase van de Champions League. De verliezer gaat naar de Europa League.

De wedstrijd tussen Napoli en Nice begint om 20.45 uur in Stadio San Paolo en wordt live uitgezonden op Veronica en NU.nl. De voorbeschouwing is om 20.00 uur begonnen.

Elia

Istanbul Basaksehir hoopt met Eljero Elia weer een stap te zetten richting het hoofdtoernooi van de Champions League. De ploeg uit Istanbul ontvangt Sevilla in eigen stadion en Elia staat in de basis.

De 28-voudig international nam met de landstitel afscheid van Feyenoord en stapte over naar Basaksehir, dat afgelopen seizoen als tweede eindigde in de Turkse competitie.

Met zijn nieuwe ploeg rekende Elia in de derde voorronde van de Champions League af met Club Brugge (5-3 over twee duels). De linksbuiten was trefzeker tijdens het doelpuntrijke gelijkspel in Brugge (3-3).

