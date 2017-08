Sterk FC Utrecht boekt knappe zege op Zenit in play-offs Europa League

FC Utrecht was grote delen van de wedstrijd de betere ploeg, maar kreeg pas een kwartier voor tijd loon naar werken. Zakaria Labyad tekende voor de enige treffer van de wedstrijd.

De Domstedelingen zijn nu al tien wedstrijden op Nederlandse bodem ongeslagen in de voorrondes en het hoofdtoernooi van de Europa League. Dat is een Europees clubrecord voor Utrecht, dat dit seizoen in de tweede en derde voorronde al afrekende met respectievelijk FC Valletta en Lech Poznan.

De return tegen Zenit in de play-offs staat over acht dagen op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Europa League. De laatste keer dat FC Utrecht de groepsfase bereikte, was in het seizoen 2010/2011.

Dessers

FC Utrecht begon als absolute underdog aan het eerste treffen met Zenit, maar kende een ijzersterke start voor eigen publiek. Cyriel Dessers veroverde na twee minuten de bal en stuurde Gyrano Kerk weg, maar de spits nam de bal niet goed aan en verspeelde zo een grote kans.

Die openingsfase bleek een voorbode voor de rest van de eerste helft, waarin FC Utrecht verrassend domineerde en Zenit vooral moest tegenhouden. Onder anderen Sean Klaiber en Labyad werden gevaarlijk, maar ze gaven hun schot te weinig richting mee om de bal tussen de palen te krijgen.

De grootste kans van de eerste helft was na een halfuur voor Dessers, die afgelopen vrijdag in de eerste competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag nog belangrijk was met twee treffers. De spits stuitte na een goede voorzet echter tot twee keer toe op doelman Andrey Lunev.

Aan de andere kant moest FC Utrecht opletten bij een poging van Aleksandr Kokorin en kopballen van voormalig Chelsea-verdediger Branislav Ivanovic, maar doelman David Jensen hield zijn doel schoon.

Ayoub

Net als in de eerste helft kende Utrecht ook een sterk begin van het tweede bedrijf. Kerk kopte de bal in de eerste minuut na rust gevaarlijk in de hoek, maar doelman Lunev kon er nog net zijn vuisten tegenaan zetten en de aanvaller stond bovendien buitenspel. Na 53 minuten was het Ayoub die gevaarlijk opdook aan de rand van het strafschopgebied, maar zijn harde schot door het midden verdween in de handen van Lunev.

Hoewel Utrecht ook na rust regelmatig voor het doel van Zenit te vinden was, lieten de bezoekers ook vaker van zich horen. Zo moest Jensen uitkomen om een gevaarlijke counter in de kiem te smoren en vloog een schot van Igor Smolnikov rakelings naast.

FC Utrecht verdiende desondanks de zege, maar was lange tijd te slordig in de afronding om Zenit pijn te doen, tot een kwartier voor tijd. Doelman Lunev kon nog van dichtbij redden op een kopbal van Dessers, maar in de rebound was Labyad trefzeker met het hoofd.

In de slotfase hield FC Utrecht knap stand en kreeg de thuisploeg zelfs nog mogelijkheden om de marge te vergroten, maar het bleef bij 1-0 in de Galgenwaard.

