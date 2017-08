Southampton laat gewilde Van Dijk deze zomer niet gaan

"Virgil is niet te koop in deze transferwindow", laat voorzitter Ralph Krueger woensdag tegenover Press Association Sport aan duidelijkheid niets te wensen over.

"Hij moet dat niet persoonlijk opvatten. Het gaat om een veel, veel groter plaatje: een koersverandering bij Southampton."

Waar de 'Saints' de afgelopen jaren voornamelijk uit financiële overwegingen de nodige sterkhouders van de hand deden, wil Krueger dat deze maand en in de nabije toekomst tot het minimum beperken.

"In mijn eerste zomer hier gingen er vijf spelers weg en kwamen er zes bij. In mijn tweede zomer hier gingen er drie weg en kwamen er zeven bij en in mijn derde zomer hier gingen er vijf weg en kwamen er ook vijf bij. Nu is er één speler weggegaan en zijn er twee bijgekomen. Zo willen we voortaan te werk gaan."

Europa

Krueger hoopt dat Southampton door dat beleid een aanval kan doen op de top zes in Engeland. "We willen een volwassen club worden. We willen een team worden dat kan profiteren van synergieën die veel aantrekkelijker voetbal en een beter product voor de fans creëren en ons de kans geven om terug te keren in Europa."

Van Dijk gaf al meerdere malen te kennen voor 1 september in een ander shirt te willen spelen. Met name Liverpool zou zeer geïnteresseerd zijn in de diensten van de twaalfvoudig Oranje-international, maar tot een officieel bod is het tot dusver niet gekomen.

Van Dijk staat sinds halverwege 2015 onder contract bij Southampton, dat hem destijds voor een miljoenenbedrag overnam van Celtic. De geboren Bredanaar begon zijn professionele loopbaan in 2011 bij FC Groningen.