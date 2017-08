FC Utrecht begint met Ayoub en Van der Meer aan heenduel met Zenit

De 23-jarige middenvelder viel afgelopen vrijdag tegen ADO Den Haag (0-3 zege) uit met een enkelblessure en was een twijfelgeval voor het eerste treffen met de Russen. Ayoub is goed door de laatste tests gekomen en staat aan de aftrap in Stadion Galgenwaard.

Sander van de Streek en Urby Emanuelson completeren het middenveld van FC Utrecht. Anouar Kali liep deze week een kwetsuur op aan zijn achillespees en is de komende maanden niet inzetbaar.

Ook Ramon Leeuwin ontbreekt in de basiself. De verdediger kreeg in de return van de derde voorronde tegen Lech Poznan rood en is zodoende geschorst.

Trainer Erik ten Hag heeft een basisplek heeft ingeruimd voor Robin van der Meer, die als linksachter start. Hij vormt samen met rechtsback Sean Klaiber en centrumverdedigers Mark van der Maarel en Edson Braafheid de defensie.

Dessers

De voorhoede van FC Utrecht bestaat uit Zakaria Labyad, Gyrano Kerk en spits Cyriel Dessers. Laatstgenoemde was vrijdag nog belangrijk voor de Domstedelingen door twee keer te scoren tegen ADO.

De heenwedstrijd van FC Utrecht tegen Zenit Sint-Petersburg in de play-offs van de Europa League begint om 18.00 uur. De return in Rusland staat acht dagen later op het programma. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor het hoofdtoernooi.

Opstelling FC Utrecht: Jensen; Klaiber, Van der Maarel, Braafheid, Van der Meer; Van de Streek, Ayoub, Emanuelson, Labyad; Kerk, Dessers

