Koeman steunt plannen om transferdeadline in Engeland te vervroegen

"Nu beginnen we de competitie terwijl de transfermarkt nog open is. Daardoor kan een team tijdens het seizoen al verzwakt worden. Daarom vind ik het een goed idee om de deadline te vervroegen", zei Koeman woensdag op een persconferentie tegen Britse media.

Dinsdag werd bekend dat veertien van de twintig Premier League-clubs voorstander zijn van een vervroegde sluiting van de transfermarkt. De huidige transferdeadline staat op 31 augustus, terwijl het Premier League-seizoen vorig weekend al begon.

Koeman vindt, net als veel van zijn collega's, dat het vervroegen van de transferdeadline vooral de eerlijkheid in het voetbal bevordert. "Fair Play is heel belangrijk in voetbal. Daarom zal ik zulke plannen altijd steunen."

Sigurdsson

Everton en Koeman profiteerden deze week al van de late transferdeadline. De 'Toffees' maakten dinsdag de komst bekend van Gylfi Sigurdsson, met een transfersom van naar verluidt 50 miljoen euro de duurste aankoop in de historie van Everton.

Koeman gaf deze zomer al bijna honderd miljoen euro uit aan onder anderen Davy Klaassen, Michael Keane en Jordan Pickford, maar de Nederlander is nog lang niet klaar op de transfermarkt. "Het is nog niet gedaan en iedereen weet waarom. We willen de selectie nog sterker maken."

Everton komt donderdagavond in actie in de play-offs van de Europa League. De ploeg van Koeman speelt tegen Hajduk Split en begint met een thuiswedstrijd (aftrap 21.05 uur). Een week later staat de return op zijn programma.