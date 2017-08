Doelman Eloy Room tekent voor twee seizoenen bij PSV

Room heeft een contract voor twee seizoenen getekend in het Philips Stadion, meldt PSV woensdag. Volgens het Eindhovens Dagblad kost de international van Curaçao enkele tonnen.

Room maakte in het seizoen 2008-2009 zijn eredivisiedebuut voor Vitesse, de club waar hij vijftien jaar speelde. In het seizoen 2013-2014 kwam hij een half jaar op huurbasis uit voor Go Ahead Eagles. Zijn contract in Arnhem liep nog door tot medio 2018.

"Ik heb schitterende jaren gehad bij Vitesse. Eerst jarenlang in de voetbalacademie en de afgelopen seizoenen als eerste doelman", aldus Room op de site van Vitesse. "Het winnen van de beker vorig seizoen is voor iedereen, dus ook voor mij, een absoluut hoogtepunt."

Volgens technisch directeur Mo Allach hoefde Room niet weg uit het Gelredome. "Maar we gunnen hem als een door de club opgeleide speler deze stap als geen ander. We wisten dat er een kans was dat Eloy deze zomer zou vertrekken. Daarop hebben we vroegtijdig ingespeeld met het aantrekken van Remko Pasveer."

Krap

PSV zat krap in zijn keepers omdat Hidde Jurjus verhuurd is aan Roda JC en tweede doelman Luuk Koopmans momenteel een schouderblessure heeft.

Afgelopen zaterdag zaten Yanick van Osch (20) en Mike van de Meulenhof (18) op de bank bij het eerste competitieduel van het nieuwe seizoen met AZ (3-2 zege).

Jeroen Zoet, al enkele jaren de eerste keeper in Eindhoven, zou bovendien in de belangstelling staan van Benfica.

Room was de afgelopen drie seizoenen de nummer één onder de lat bij de Arnhemmers, maar trainer Henk Fraser kiest aan het begin van deze jaargang voor Pasveer. De ervaren goalie fungeerde de afgelopen drie seizoenen juist als tweede doelman bij PSV.