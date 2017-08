Ivoriaans international Kanon tekent alsnog voor vijf jaar bij ADO

Het vorige contract van de 21-voudig international van Ivoorkust liep eerder deze zomer af. Hij slaagde er niet in een nieuwe club te vinden en tekent toch een nieuwe verbintenis in Den Haag.

"Het duurde lang voordat de deal rond kwam, maar ik heb er altijd vertrouwen in gehouden dat het goed zou komen'', zegt Kanon op de website van ADO. "Gelukkig mocht ik de afgelopen weken met de groep meetrainen, dus ik ben topfit."

Twee jaar geleden stond de verdediger voor een transfer naar Lille, maar Kanon kwam in Frankrijk niet door de medische keuring. Daarop keerde hij terug naar ADO, waarvoor de 24-jarige verdediger inmiddels 66 competitieduels speelde.

Fantastisch

Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO: "Dit is natuurlijk fantastisch nieuws. Iedereen binnen de club is blij dat we Wilfried voor ADO Den Haag hebben kunnen behouden."

"Met Wilfried erbij hebben we achterin weer meer mogelijkheden. Hij bezit de no-nonsensementaliteit die bij deze club hoort."

ADO nam Kanon in 2013 over van de Roemeense club ASC Corona Brasov. Daarvoor speelde hij in Roemenië bij Gloria Bistrita.

Na de eerste competitieronde is ADO op doelsaldo gedeeld hekkensluiter. De ploeg van trainer Alfons Groenendijk ging in eigen huis met 0-3 onderuit tegen FC Utrecht. Zaterdag staat er een uitwedstrijd tegen AZ op het programma.

Bekijk de stand en het programma in de Eredivisie