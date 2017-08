Keizer: 'Mislopen Europees voetbal zou rampzalig zijn voor Ajax'

"Het zou rampzalig zijn als we dit seizoen geen Europees voetbal zouden spelen, voor de club en voor het Nederlands voetbal", aldus Keizer woensdag op zijn persconferentie in aanloop naar de heenwedstrijd donderdag in de Arena.

"We kennen het belang van deze wedstrijd, we moeten zorgen dat we de klus gaan klaren. Voor de ontwikkeling van onze jonge spelers is het ook van groot belang dat ze ervaring kunen opdoen in Europese wedstrijden."

De winnaar van de tweestrijd tussen Ajax en Rosenborg plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League. Vorig seizoen bereikten de Amsterdammers nog de finale van het tweede Europese clubtoernooi. Daarin was Manchester United met 2-0 te sterk.

"We hebben vorig seizoen in Europa een bepaald gevoel gecreƫerd in het team. Die flow willen we zo snel mogelijk terugkrijgen", zei verdediger Nick Viergever, die ook aanschoof in de persruimte van de Arena.

"Het spelsysteem moet zo snel mogelijk gaan leven in de groep. De afgelopen seizoenen heb je ook gezien dat dat tijd kost. We komen langzaam naar elkaar toe, maar dat heeft trainingen en wedstrijden nodig. Maar als we deze voorronde niet doorkomen, hebben we helemaal niks, na een fantastisch vorig seizoen in Europa."

Fysiek sterk

Keizer verwacht dat Rosenborg en Ajax aan elkaar gewaagd zullen zijn. "Rosenborg is een goed team, dat fysiek heel sterk is maar ook een aantal creatieve jongens op het middenveld heeft staan", analyseerde de trainer.

"Het is een zware loting. Ik denk dat Rosenborg een vergelijkbaar niveau heeft als wij en zij hebben al negentien wedstrijden gespeeld in de competitie. Maar wij hebben ook goede spelers en een vol stadion achter ons, dus het zal een mooie wedstrijd worden morgen."

Ajax kent een valse start van seizoen met uitschakeling in de voorrondes van de Champions League en zaterdag een nederlaag tegen Heracles Almelo (2-1) in de eerste competitiewedstrijd.

"Wij kunnen gedeeltes van wedstrijden goed spelen, maar nog niet hele wedstrijden", aldus Keizer, die niet uitsluit dat hij andere spelers een kans gaat geven na de zeperd in Almelo. "Het moment om te wisselen komt dichterbij."

"We hebben een kleine spelersgroep, maar er zitten nu jongens op de bank die in het team zouden kunnen staan. En daar gaan we de komende weken gebruik van maken, ook gezien ons drukke programma."

Nice

Ajax komt uit in de laatste voorronde van de Europa League, omdat de Amsterdammers twee weken geleden door OGC Nice uitgeschakeld werden in de derde voorronde van de Champions League.

Rosenborg, na negentien duels koploper in de Noorse competitie, verloor in de derde voorronde van het grootste Europese clubtoernooi over twee duels van Celtic (0-0 en 0-1).

Ajax-Rosenborg begint donderdagavond om 20.45 uur in de Johan Cruijff Arena en staat onder leiding van Schotse arbiter Craig Thomson. Verdediger Davinson Sanchez, die in de warme belangstelling staat van Tottenham Hotspur, zit "in principe" gewoon in de selectie van de thuisploeg.