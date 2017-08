Ajax wil tegen Rosenborg ongeslagen serie in thuisduels uitbreiden

Ajax hoopt de ongeslagen serie in Europese thuiswedstrijden uit te breiden naar vijftien. Daarmee zouden de Amsterdammers tot de vier ploegen met de langste serie zonder thuisnederlaag in Europa behoren.

Twee weken geleden bleef Ajax tegen OGC Nice (2-2) voor de veertiende keer zonder nederlaag. Het gelijkspel betekende wel uitschakeling in de voorronde van de Champions League voor de Amsterdammers én een einde aan een serie van acht Europese thuiszeges op rij.

Alleen Juventus (23 duels), FC Barcelona (21) en Manchester United (18) zijn momenteel langer ongeslagen in eigen huis dan Ajax. Real Madrid en FC Astana staan net als de Amsterdammers op veertien duels zonder thuisnederlaag.

Rapid Wien was in 2015 de laatste ploeg die in de Arena wist te winnen. De Oostenrijkers boekten een 2-3 zege in de voorronde van de Champions League en zorgden daarmee voor een pijnlijke uitschakeling.

De laatste keer dat Ajax langer dan vijftien duels zonder thuisnederlaag bleef in Europa was tussen september 1991 en maart 1996. Destijds bleef de ploeg onder trainer Louis van Gaal 23 wedstrijden zonder verliesbeurt.

Noorse tegenstanders

Ajax heeft een positieve balans tegen Noorse tegenstanders. In de Champions League van het seizoen 2002/2003 speelde Ajax al eens tegen Rosenborg. In Trondheim werd het 0-0 en in Amsterdam 1-1, mede dankzij een treffer van Zlatan Ibrahimovic. Ajax kwalificeerde zich voor de volgende ronde, terwijl Rosenborg uitgeschakeld werd in de groepsfase.

Ajax trof viermaal een andere Noorse tegenstander in de knock-outfase van een Europees toernooi. Twee jaar geleden werd het tegen Molde FK zowel uit als thuis 1-1 in de groepsfase van de Europa League. Molde werd groepswinnaar, terwijl Ajax poule niet overleefde.

In 2006 werd IK Start verslagen en in 1977 was Ajax te sterk voor Lilleström. In 1960 moest Ajax wel buigen voor Noorse oppositie. Frederikstadt was destijds te sterk.

Rosenborg

Rosenborg speelde zes keer tegen een Nederlandse ploeg en kwam in die duels niet verder dan drie gelijke spelen: de eerder genoemde remises tegen Ajax en een 2-2 in een thuisduel met Feyenoord in 1999. In De Kuip wonnen de Rotterdammers met 1-0. PSV was in 2004 tweemaal te sterk voor de Scandinaviërs: 2-1 en 1-0.

Sinds het seizoen 1966/1967 ontbrak Ajax slechts éénmaal in (het hoofdtoernooi van) een Europees toernooi. Dat was in 1990/1991 toen Ajax wegens het staafincident van een jaar eerder werd uitgesloten van Europees voetbal.

Doelman Franz Wohlfahrt van Austria Wien werd door een Ajax-fan bekogeld met een ijzeren staaf, waarna de UEFA de Amsterdamse club een jaar lang schorste.