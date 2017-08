PSG verhuurt voormalig topaankoop Jesé aan Stoke, Bacca naar Villarreal

Jesé ging een jaar geleden voor 25 miljoen euro van Real Madrid naar PSG, maar de 24-jarige Spanjaard had weinig succes in Parijs.

Na een halfjaar werd hij al verhuurd aan Las Palmas, de club uit zijn geboorteplaats, en nu stalt PSG de voormalig Spaans jeugdinternational een jaar bij Stoke City.

"Hij heeft niet zijn meest gelukkige periode gekend in Parijs, maar hij is nog steeds jong en heeft de ambitie om een goede indruk te maken in de Premier League", aldus Stoke-directeur Tony Scholes op de site van 'The Potters'.

Stoke City haalde eerder deze transferperiode al Darren Fletcher, Kurt Zouma, Maxim Choupa-Moting, Bruno Martins Indi en Josh Tymon naar de club.

Newcastle

Joselu verlaat het bet365 Stadium juist. De 27-jarige spits verkast voor 5 miljoen pond (zo'n 5,5 miljoen euro) naar Newcastle United.

De Spanjaard, die voor drie seizoenen tekent bij zijn nieuwe club, is na Christian Atsu, Florian Lejeune, Jacob Murphy, Javier Manquillo en Mikel Merino de zesde nieuweling in de selectie van trainer Rafael Benitez. Newcastle startte het seizoen zondag met een nederlaag tegen Tottenham Hotspur (0-2).

Joselu begon zijn loopbaan bij Celta de Vigo, waarna hij in 2009 overstapte naar Real Madrid. Na avonturen in Duitsland bij Hoffenheim, Eintracht Frankfurt en Hannover, ging de spits vorig seizoen bij Stoke City aan de slag. De Engelse club verhuurde hem na de winter aan Deportivo.

Bacca

Carlos Bacca verhuist van Italië naar Spanje. AC Milan verhuurt de 30-jarige spits voor een seizoen aan Villarreal, met een optie tot koop.

De Colombiaan was tussen 2013 en 2015 met 34 goals in 72 wedstrijden namens Sevilla al zeer trefzeker in de Primera Divison. Bij Milan scoorde hij 31 keer in 69 Serie A-duels, maar toch mocht hij vertrekken bij de 'Rossoneri'.

Bacca moet bij Villarreal de concurrentie aangaan met Enes Ünal, die vorig seizoen als huurling achttien competitietreffers maakte namens FC Twente.