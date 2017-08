Eredivisie CV voorstander van eerdere sluiting transfermarkt

Dat zegt Jacco Swart, directeur van de Eredivisie CV woensdag in de Volkskrant. De Eredivisie CV vertegenwoordigt de belangen van alle achttien clubs in de hoogste Nederlandse competitie.

Swart reageert daarmee op een plan van de Premier League. In Engeland gingen er dinsdag stemmen op om de transferdeadline voor de start van de competitie te leggen. De clubs stemmen over dat voorstel op 7 september.

"In het ideale scenario wordt de transfermarkt in heel Europa tegelijkertijd gesloten. En dan ook nog voordat de competities beginnen", zegt Swart.

Hij wil het voorstel op korte termijn bespreken met vertegenwoordigers van competities in omliggende landen. "In september komen we met de collega's van de Europese competities samen. Eens kijken of we het dan eens kunnen worden over een oplossing. Ik ga er in ieder geval mijn best voor doen."

Scenario

Het is voor de Eredivisieclubs geen optie om net als de Premier League op eigen houtje te kiezen voor een vervroegde transferdeadline.

In dat scenario kunnen spelers na de start van de competitie nog wel naar bijvoorbeeld Duitsland of Spanje vertrekken, terwijl de clubs geen vervangers kunnen halen.

In de Premier League speelt dat probleem minder, omdat maar weinig spelers daar worden weggekocht door buitenlandse clubs. "Ik ken de cijfers niet precies, maar in de Engelse competitie worden veel minder internationale transfers gedaan dan bij ons", aldus Swart.

Sanchez

De huidige transfermarkt sluit op 31 augustus, terwijl de Eredivisie afgelopen weekend al begon. Dat kan voor lastige situaties zorgen.

Ajax-verdediger Davinson Sanchez bleek zaterdag bijvoorbeeld kort voor de wedstrijd tegen Heracles Almelo "niet gefocust genoeg" om mee te spelen. De Colombiaan wordt begeerd door de Engelse club Tottenham Hotspur.