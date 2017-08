Sanchez traint ondanks transferperikelen weer mee bij Ajax

Sanchez trainde dinsdag niet mee met zijn ploeggenoten, maar verscheen woensdag wel weer op het veld van trainingscomplex De Toekomst. De Amsterdammers bereiden zich voor op het duel met Rosenborg in de play-offs van de Europa League van donderdagavond.

Het is nog maar de vraag of Sanchez meedoet tegen de Noren. De verdediger speelde zaterdag niet mee in de eerste competitiewedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (2-1 nederlaag), omdat hij niet volledig gefocust zou zijn op dat duel.

Ajax strijdt met de huidige koploper van de Noorse Eliteserien om een plek in de groepsfase van de Europa League. Over een week is de return in Trondheim.

Mijlenver

De Colombiaan moet nog afwachten of Ajax en Tottenham het eens worden over de transfersom. Volgens De Telegraaf liggen beide clubs nog "mijlenver" uit elkaar. Ajax heeft een bod van veertig miljoen euro op de verdediger afgewezen en zou vijftig miljoen euro verlangen.

Nog nooit werd er zoveel geld betaald voor een speler uit de Eredivisie. Memphis Depay, die in de zomer van 2015 PSV voor Manchester United verruilde, is nu de duurste Eredivisiespeler met een transfersom van 34 miljoen euro. De transfermarkt sluit op 31 augustus.

Sanchez (21) tekende een jaar geleden nog een contract voor vijf jaar bij Ajax. De Amsterdammers namen hem voor vijf miljoen over van Atletico Nacional.

Topaanbieding

Nadat Tottenham belangstelling toonde, deed Ajax tevergeefs een poging om het contract van Sanchez te verhogen en verlengen. Volgens De Telegraaf deden de Amsterdammers een "topaanbieding waardoor Sanchez door het salarisplafond zou schieten".

De tweevoudig international heeft zijn zinnen echter gezet op een transfer naar Tottenham Hotspur. Ook Real Madrid en Chelsea zouden de afgelopen week interesse hebben getoond in Sanchez.

De wedstrijd tussen Ajax en Rosenborg begint donderdag om 20.45 uur.