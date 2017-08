Sanchez keert terug in selectie Ajax voor duel met Rosenborg

Trainer Marcel Keizer wilde woensdag nog niet zeggen of Sanchez donderdagavond in de basis staat tegen Rosenborg. Ajax strijdt met de Noorse club om een plek in de groepsfase van de Europa League.

"Davinson heeft vandaag getraind, maar de dagen hiervoor niet", zei Keizer op een persconferentie. "We weten van de belangstelling die er voor hem is, maar we moeten doen wat het beste is voor Ajax. Dat kan zijn dat hij speelt, dat zullen jullie morgen zien. Hij is in elk geval fit."

De verdediger speelde zaterdag niet mee in de eerste competitiewedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (2-1 nederlaag), omdat hij niet volledig gefocust zou zijn op dat duel. Sanchez trainde dinsdag ook niet mee met zijn ploeggenoten, maar verscheen woensdag wel weer op het veld van trainingscomplex De Toekomst.

Keizer wilde zijn speler geen verwijten maken vanwege zijn absentie in Almelo. "Ik heb niet het idee dat ik zaterdag in de steek ben gelaten ben door Sanchez. Het is een hartstikke lastige situatie, ook voor hem."

Excuus

De trainer ziet de afwezigheid van de Colombiaan dan ook niet als oorzaak van de nederlaag in het openingsduel van de competitie. "Natuurlijk verstoort dit iets, maar ik wil me niet verschuilen achter een excuus. We hebben goede spelers, daarmee gaan we het doen", stelde de trainer van Ajax.

"Meer clubs hebben met dit soort situaties te maken. We moeten ermee omgaan. Het is zo. Je kunt er een heel groot probleem van maken, maar je kunt er ook volwassen mee omgaan."

Keizer is niet bang dat het publiek zich donderdag in de zo goed als uitverkochte Arena tegen de Colombiaan gaat keren. "Davinson heeft er altijd voor Ajax gestaan. En het publiek hier steunt zeker tijdens Europese wedstrijden altijd alle spelers op een fantastische manier. Dat zullen ze nu ook weer doen.''

Viergever

Volgens Nick Viergever is het eventuele vertrek van Sanchez geen groot gespreksonderwerp in de selectie van de verliezend finalist in de Europa League van vorig seizoen. "Het is geen ongemakkelijke situatie. Je weet dat dit erbij hoort."

"Het zorgt totaal niet voor onrust in de groep. De media maken er een item van. Het is misschien ook wel een item, maar in de groep hebben we het er niet over", aldus Viergever.

Mijlenver

Sanchez moet nog afwachten of Ajax en Tottenham het eens worden over de transfersom. Volgens De Telegraaf liggen beide clubs nog "mijlenver" uit elkaar. Ajax heeft een bod van veertig miljoen euro op de verdediger afgewezen en zou vijftig miljoen euro verlangen.

Nog nooit werd er zoveel geld betaald voor een speler uit de Eredivisie. Memphis Depay, die in de zomer van 2015 PSV voor Manchester United verruilde, is nu de duurste Eredivisiespeler met een transfersom van 34 miljoen euro. De transfermarkt sluit op 31 augustus.

Sanchez (21) tekende een jaar geleden nog een contract voor vijf jaar bij Ajax. De Amsterdammers namen hem voor vijf miljoen over van Atletico Nacional.

Topaanbieding

Nadat Tottenham belangstelling toonde, deed Ajax tevergeefs een poging om het contract van Sanchez te verhogen en verlengen. Volgens De Telegraaf deden de Amsterdammers een "topaanbieding waardoor Sanchez door het salarisplafond zou schieten".

De tweevoudig international heeft zijn zinnen echter gezet op een transfer naar Tottenham Hotspur. Ook Real Madrid en Chelsea zouden de afgelopen week interesse hebben getoond in Sanchez.

De wedstrijd tussen Ajax en Rosenborg begint donderdag om 20.45 uur.