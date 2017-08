Liverpool met één been in groepsfase CL na uitzege bij Hoffenheim

Bij Liverpool speelde Georginio Wijnaldum de hele wedstrijd mee. De Engelse club heeft volgende week woensdag aan een gelijkspel op Anfield genoeg om de groepsfase van de Champions League te bereiken.

Hoffenheim liet in de eigen Rhein-Neckar-Arena in het nabijgelegen Sinsheim in de twaalfde minuut een uitgelezen kans liggen om op voorsprong te komen. De Kroaat Andrej Kramaric miste een penalty die was toegekend door scheidsrechter Björn Kuipers.

Liverpool kwam na ruim een halfuur spelen wel tot scoren. De pas 18-jarige rechtsback Trent Alexander-Arnold liet doelman Oliver Baumann kansloos met een goed geplaatste vrije trap en maakte zo zijn eerste treffer voor de 'Reds.'

In de tweede helft ging Hoffenheim op zoek naar de gelijkmaker, maar verder dan een terecht wegens buitenspel afgekeurd doelpunt van Serge Gnabry kwam de ploeg die vorig seizoen vierde werd in de Bundesliga niet.

Het inbrengen van Mark Uth had wel het gewenste resultaat. De voormalig Heerenveen-spits kwam in de zeventigste minuut in het veld en was drie minuten voor tijd trefzeker.

Aan de andere kant had Liverpool echter nogmaals toegeslagen, met het nodige geluk. Een als voorzet bedoeld schot van James Milner werd door Havard Nordtveit van richting veranderd, waardoor de bal fraai in de bovenhoek plofte.

Liverpool bereikte de afgelopen zeven seizoenen maar één keer de groepsfase van de Champions League. Voor Hoffenheim zou plaatsing voor het miljoenenbal een primeur betekenen.