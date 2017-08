Zenit-coach Mancini op zijn hoede voor 'typisch Nederlands' FC Utrecht

De Russen strijden met Utrecht om een plek in het hoofdtoernooi. De dubbele ontmoeting wordt woensdag afgetrapt met het heenduel in de Utrechtse Galgenwaard.

Van onderschatting aan Zenit-zijde is allerminst sprake, benadrukt Mancini op zijn persconferentie voor de eerste wedstrijd. "Wij komen hier natuurlijk om te winnen, maar ik denk niet dat Utrecht zich daar zomaar bij neerlegt."

"Het wordt een heel lastige wedstrijd", voorspelt de Italiaan, die sinds deze zomer de scepter zwaait bij de UEFA Cup-winnaar van 2008. "Maar niets is onmogelijk, dus ik hoop op een positief resultaat."

Typisch Nederlands

Mancini denkt dat hij weet wat hij kan verwachten van Utrecht. "Ze spelen typisch Nederlands", analyseert hij. "En het is altijd moeilijk tegen Nederlandse ploegen."

"Ze spelen heel open voetbal en zoeken heel veel de aanval. Het is een goede ploeg, met een goede coach, dus het wordt zeker een flink karwei", voorspelt Mancini.

Ook zijn aanvoerder, de ervaren Branislav Ivanovic, is op zijn hoede voor het gevaar van Utrecht. "We treffen een serieuze tegenstander", weet de Servische verdediger die afgelopen winter overkwam van Chelsea.

Dat Mancini zijn ploeg goed heeft voorbereid blijkt wel uit de woorden van Ivanovic, die weet wie hij goed in de gaten moet houden. "Wij denken dat Cyriel Dessers hun gevaarlijkste speler is, maar ze hebben nog twee of drie goede spelers en het is gewoon een goed team."

Vertrouwen

Toch ontbreekt het Zenit niet aan vertrouwen. De club uit Sint-Petersburg staat ongeslagen bovenaan in de Premjer Liga en won de laatste weken met ruime cijfers. "Dat zorgt natuurlijk voor een hoop vertrouwen", stelt Ivanovic.

Mancini waakt echter voor te veel vertrouwen bij zijn spelers. "Het allerbelangrijkst is dat we er alles aan doen en honderd procent geven", benadrukt de oud-coach van onder meer Internazionale en Manchester City.

De ontmoeting tussen FC Utrecht en Zenit in De Galgenwaard begint woensdag om 18.00 uur. De return is op donderdag 24 augustus in Sint-Petersburg.

