FC Utrecht kan tegen Zenit hoop putten uit ongeslagen thuisreeks in Europa

De Domstedelingen zijn al negen wedstrijden op Nederlandse bodem ongeslagen in de voorrondes en het hoofdtoernooi van de Europa League. Dat is een Europees clubrecord voor Utrecht.

Austria Wien was in december 2004 de laatste club die FC Utrecht een nederlaag toebracht op eigen veld. De Oostenrijkers wonnen destijds met 1-2 in de groepsfase van de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League.

Sindsdien hield FC Utrecht stand tegen achtereenvolgens KF Tirana, FC Luzern, Celtic, Liverpool, Napoli, Steaua Boekarest, FC Differdange 03, Valletta FC en Lech Poznan. Vier keer werd er gewonnen en vijf thuisduels eindigden in een gelijkspel voor de Utrechtenaren.

Een andere hoopgevende statistiek voor de equipe van Ten Hag is het scorend vermogen op bekend terrein. FC Utrecht verzuimde nog nooit twee Europese thuiswedstrijden op rij het net te vinden. Het duel met Poznan eindigde eind vorige maand in 0-0.

Zonder winst

Daartegenover staat de minder rooskleurige reeks Europese wedstrijden zonder overwinning. Van de laatste twaalf duels op continentaal niveau werd er slechts één winnend afgesloten.

Eerder deze zomer werd Valletta, na een doelpuntloos gelijkspel in Malta, met 3-1 opzijgezet in het Mandemakers Stadion van Waalwijk. Utrecht moest daarnaar uitwijken vanwege het EK voor vrouwen, dat deels werd afgewerkt in de vertrouwde Galgenwaard. In de derde voorronde moest het Poolse Lech Poznan er vervolgens aan geloven (0-0 thuis en 2-2 uit).

Verder speelde Utrecht sinds de groepsfase van het seizoen 2010/2011 negen keer gelijk en werd er tweemaal verloren in Europees verband.

Differdange

FC Utrecht probeert zich ten koste van Zenit voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 weer eens te kwalificeren voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Toen rekenden de Domstedelingen in de voorrondes af met achtereenvolgens Tirana, Luzern en Celtic.

Vier jaar geleden bleek het nietige Differdange nog een te hoge horde voor Utrecht. Het elftal van toenmalig coach Jan Wouters blameerde zich destijds door met 2-1 te verliezen in Luxemburg en thuis niet verder te komen dan 3-3.

Zenit

Zenit kan bogen op een succesvoller recent verleden in Europa. De Russen wisten zich de voorbije zeven seizoenen te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League of Europa League en wonnen onder leiding van Dick Advocaat de UEFA Cup in 2008.

Het is voor Zenit niet de eerste keer dat het in Europees verband aan een Nederlandse ploeg gekoppeld werd. Vorig jaar stuitte het nog op AZ in de groepsfase van de Europa League (5-0 winst en 3-2 verlies). In het seizoen 2007/2008 speelden de Russen met 1-1 gelijk tegen de Alkmaarders.

Zeven seizoenen geleden bleek FC Twente echter een te groot obstakel. De Tukkers plaatsten zich toen ten koste van Zenit voor de kwartfinales van de Europa League. In 2014/2015 bereikten de Russen de achtste finales door PSV over twee duels te verslaan.

Het eerste duel van FC Utrecht met Zenit begint woensdagavond om 18.00 uur in De Galgenwaard. De return in de stijd om een plek in het hoofdtoernooi van de Europa League is op donderdag 24 augustus in Sint-Petersburg.

