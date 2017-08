FC Utrecht wellicht toch met Ayoub tegen Zenit, Kali maanden eruit

De 23-jarige middenvelder liep vrijdag tijdens de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen ADO Den Haag (0-3 zege) een enkelblessure op en moest zich al in de rust laten vervangen.

Het duel met Zenit in de eigen Galgenwaard leek te vroeg te komen voor Ayoub, maar na een laatste fitheidstest op dinsdag heeft trainer Erik ten Hag er vertrouwen in dat hij de spelmaker alsnog kan opstellen.

"Ik heb goede hoop dat hij erbij kan zijn tegen Zenit'', aldus Ten Hag op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Ik wisselde hem vrijdag ook een beetje preventief."

Het is ook nog maar de vraag of Ayoub nog heel lang in het shirt van FC Utrecht te bewonderen is. De neo-international van Marokko staat in de concrete belangstelling van het Turkse Bursaspor.

Ayoub zou niet de eerste speler zijn die deze zomer de deur bij FC Utrecht achter zich dichttrekt. Eerder zochten onder anderen Sébastien Haller, Nacer Barazite, Wout Brama en Robbin Ruiter hun heil elders.

Ten Hag maakt zich er niet al te druk om. "Onze selectie is op een zodanige manier samengesteld dat we tegenvallers kunnen opvallen. Het is zoals het is, we moeten ermee dealen."

Kali

Ten Hag moest dinsdag nog wel een tegenvaller incasseren. Hij hoeft de komende maanden niet te rekenen op de diensten van Anouar Kali.

De 26-jarige middenvelder moest vanwege een achillespeeskwetsuur ook al vroegtijdig het veld verlaten tegen ADO en onderzoek in het ziekenhuis wees vier dagen later uit dat hij er zeker twee maanden uit ligt.

Vanzelfsprekend ontbreekt Kali tegen Zenit. De controleur keerde deze zomer terug bij FC Utrecht, dat hem overnam van Willem II.

FC Utrecht-Zenit Sint-Petersburg begint woensdag om 18.00 uur en staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Slavko Vincic. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de groepsfase van de Europa League.

