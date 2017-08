Zidane gefrustreerd door 'te zware' schorsing Ronaldo

De sterspeler van de 'Koninklijke' werd maandag voor vijf duels uitgesloten omdat hij zondag in de heenwedstrijd tegen FC Barcelona in de strijd om de Spaanse Super Cup scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea een duw gaf.

"Ik ben gefrustreerd, iedereen op de club is gefrustreerd", zei Zidane dinsdag op een persconferentie in aanloop naar de return van woensdag tegen Barcelona in het eigen Estadio Santiago Bernabéu, waar Real een comfortabele 3-1 voorsprong verdedigt.

"Ik wil geen kritiek leveren op de scheidsrechter, maar als je kijkt wat er gebeurd is, dan vind ik een schorsing voor vijf wedstrijden erg veel."

Ronaldo werd in Camp Nou met tweemaal geel van het veld gestuurd. De 32-jarige Portugees kreeg de eerste kaart omdat hij na de 1-2 zijn shirt uittrok. De Burgos Bengoetxea gaf de tweede kaart na een vermeende schwalbe. De boze Ronaldo gaf de arbiter vervolgens een duwtje in de rug, wat hem op vier wedstrijden extra schorsing kwam te staan.

Beroep

Zidane weet nog niet of zijn club in beroep wil gaan tegen de schorsing. "We wachten tot morgen, dan komt het scheidsrechterscomité bijeen. Na die bijeenkomst gaan we bepalen wat we doen."

Ronaldo mist naast het beslissende duel met FC Barcelona ook de competitiewedstrijden tegen Deportivo La Coruña, Valencia, Levante en Real Sociedad.

Zidane verwacht niet dat Real de komende twee weken nog actief zal zijn op de transfermarkt. "Ik heb al eerder gezegd dat ik erg blij ben met de huidige staf en selectie. Ik hoop dat iedereen blijft. Maar er kan voor 31 augustus altijd iets gebeuren waar ik geen invloed op heb."

Real en Barcelona maken woensdag vanaf 23.00 uur uit wie er met de eerste prijs van het seizoen aan de haal gaat.