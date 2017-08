Clubs in Premier League willen transferdeadline voor seizoensstart

Volgens diverse Britse media zijn veertien van de twintig Premier League-clubs voorstander van een vervroegde sluiting van de transfermarkt.

De huidige transfermarkt sluit op 31 augustus, terwijl de competitie al afgelopen weekend begon. Clubs kunnen na drie wedstrijden nog hun selectie versterken of belangrijke spelers kwijtraken, waardoor competitievervalsing kan ontstaan.

Swansea City is een van de voorstanders van de maatregel. "Onze club steunt dit voorstel", zei manager Paul Clement afgelopen weekend. "De meerderheid van de clubs is voorstander, maar misschien is dit een besluit waar alle clubs voor moeten zijn als we het willen uitvoeren. Het zou volgend jaar al kunnen gebeuren."

De transferperiode in de maand januari blijft volgens het voorstel zoals die nu is. Het besluit in Engeland heeft geen invloed op andere competities. Clubs uit bijvoorbeeld Spanje, Duitsland en Nederland kunnen in augustus nog steeds spelers van clubs uit de Premier League kopen.