Gudde en Smit 'vereerd' met beoogde topfuncties bij KNVB

De 62-jarige Gudde moet bij de KNVB de opvolger worden van Bert van Oostveen. Hij is zelf per 30 november beschikbaar, als hij zijn functie als algemeen directeur bij Feyenoord neerlegt.

De 71-jarige Smit is drie maanden geleden gestopt als voorzitter van Heracles Almelo, maar keert mogelijk nu al terug als bestuurder. Beiden zeggen het een eer te vinden om gevraagd te zijn voor de vrijgekomen functies binnen de voetbalbond.

"Het is nog slechts een voordracht, dus we moeten het proces nog afwachten", zegt Gudde maandag tegen RTV Rijnmond. Hij kan pas na 4 september worden benoemd als de raad van commissarissen is geïnstalleerd.

"Tot die tijd is voor mij alles gericht op Feyenoord, want daar zijn de komende weken ook zat belangrijke uitdagen te doen." Een eerder vertrek bij de Rotterdammers is nog niet aan de orde. "We moeten het proces afwachten. Het is ongepast om in deze situatie al veel meer te gaan vertellen."

Royale ervaring

Smit, die het nieuwe hoofd van de rvc moet worden, zegt tegen Tubantia niet te hebben gesolliciteerd naar de functie. "Ze zochten een ondernemer met royale ervaring als sportbestuurder. Zo zijn ze bij mij uitgekomen. Ik vind het eervol hiervoor gevraagd te worden. Het is toch zo ongeveer de hoogste baan die er is in het Nederlandse voetbal."

Smit is ervan op de hoogte dat Gudde de beoogde nieuwe voetbalbaas is. "Ja, dat is met ons besproken. Ik heb veel vertrouwen in Eric Gudde en kan goed met hem overweg. Hij was eind mei ook op mijn afscheidsreceptie bij Heracles."

Aanvankelijk zou Gijs de Jong de in augustus 2016 vertrokken Van Oostveen opvolgen als directeur, maar zijn benoeming werd opgeschort na kritiek van een meerderheid van de clubs uit de Eredivisie.