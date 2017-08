Doelvrouw Geurts kondigt voorlopig einde loopbaan aan

"Het is even tijd voor wat anders. Veel fantastische momenten heb ik meegemaakt, maar natuurlijk ook wel moeilijke. Nu is de batterij even leeg", schrijft de 31-jarige keepster op het medium.

"Of die weer voldoende opgeladen kan worden voor een vervolg zal de tijd uitwijzen, maar voorlopig neem ik even afscheid", aldus Geurts, die lang de vaste keeper van Oranje was. In 2009 haalde ze met Nederland de halve eindstrijd van het EK.

De Friezin debuteerde al op 19-jarige leeftijd in Oranje. Dat gebeurde in 2005 onder toenmalig bondscoach Vera Pauw. Ze kwam uiteindelijk tot 117 interlands, waarmee ze zevende staat op de eeuwige ranglijst.

Tijdens het onlangs afgesloten EK in eigen land, dat de Oranjevrouwen wonnen, was Geurts reserve. Sari van Veenendaal kreeg van bondscoach Sarina Wiegman de voorkeur onder de lat.

Geurts verloor begin juni met haar club Paris Saint-Germain de finale van de Champions League. Daar vertrok ze aan het eind van het seizoen. Eerder kwam Geurts uit voor onder meer AZ, Telstar en de Zweedse ploegen Vittsjö en Göteborg.